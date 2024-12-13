До 59,5%. Белорусам предложили "зимний марафон скидок" на конфеты и шоколад

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Опубликовано: 13.12.2024 20:16 , Обновлено: 09.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила "зимний марафон скидок" по 8 января на некоторые свои конфеты и шоколад. Посмотрели, как снизил стоимость сладостей зимой гомельский производитель "Спартак".

Как и всегда, акция у “Коммунарки” действует только в ее фирменных магазинах. Вот на какие конфеты и шоколад [link href=“https://kommunarka.by/infocenter/news/2024/zimniy_marafon_skidok/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизил [/link] цены производитель:

конфеты “Столичные” с какао, 1 кг - 21,99 рубля (без скидки - 23,16, -5%),

конфеты “Летний вайб”, 1 кг - 15,99 (не на акции - 20,35, -21,5%),

шоколад “Эль Карамель” с карамелизованным молоком, а также с карамелизованным молоком и попкорном, 100 г - 3,99 рубля (обычная цена - 4,99, -20%).

Иллюстрация: "Коммунарка"

Ранее “Коммунарка” [link href=“https://t.me/kommunarkaby/330” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщала [/link] о скидке также по 8 января на конфеты “Беловежская пуща” с черникой (1 кг - 6,98 рубля, не на акции - 17,24, то есть снижение на 59,5%).

Иллюстрация: "Коммунарка"

Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?

Какие скидки у “Спартака”?

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила “зимние” скидки до 57% на свои конфеты, шоколад, печенье, нугу, батончики и не только. Всего 61 позиция. Акция, как и у “Коммунарки”, действует только в фирменных магазинах фабрики.

Например, на горький шоколад «Спартак» с апельсином (95 г) и печенье «Мария» (весовое) цена упала на 21%, а на печенье без добавления сахара NO sugar с семенами льна и отрубями (весовое), печенье «Весенняя рапсодия» (300 г) и такой же продукт с дробленым арахисом — на 22%.

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья

Также мы рассказывали, что белорусский маркетплейс Emall в честь своего дня рождения сделал 5-дневные скидки до 54% на различные товары: от продуктов питания до бытовой техники. Тем временем интернет-магазин Edostavka обновил свою традиционную акцию с “крашценами” на десятки товаров. Маркетплейс Wildberries и торговая сеть “Корона” тоже зовут за покупками перед праздниками.

До 54%. Магазины предложили белорусам «новогодние» скидки на холодильники, пылесосы, рыбу, курицу, ананасы и не только