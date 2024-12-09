Скидки – до 55% весь декабрь. Узнали, в каких белорусских магазинах проходит акция «На родныя тавары. Навагодняя знiжка»

Опубликовано: 09.12.2024 16:42 , Обновлено: 25.04.2025

Стало известно, какие белорусские магазины и торговые сети присоединились к акции "На родныя тавары. Навагодняя знiжка", которую решили проводить на протяжении всего декабря. Конкретные названия, а также категории товаров, на которые будет предоставлена дополнительная скидка в 10%, озвучила представитель пресс службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Маргарита Тамашевич.

В рамках акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка” на определенный перечень товаров магазины, по договорённости с властями и самими производителями, решили предоставлять совокупную скидку в 10%. По словам Тамашевич, пока в списке - 22 наименования изделий белорусских производителей:

одежда,

обувь,

техника,

отдельные виды мебели,

отдельные продукты питания,

кондитерские изделия.

При этом в МАРТ подчеркнули, что данный перечь планируется пополнять новым позициями.

В числе магазинов, которые участвуют в акции, Тамашевич в интервью “Экономической газете” назвала такие популярные торговые сети, как “Евроопт, “Санта”, “Корона”, а также крупные торговые центры Минска - ЦУМ, ГУМ, ТЦ “Столица”. Впрочем, судя по всему, этот список не исчерпывающий и в нём есть и другие ритейлеры.

Отдельно представительница МАРТ упомянула о программе “Снежань беларускай касметыкі”, в рамках которой магазины, включая профильные торговые сети, таки как “Крафт” и “Мила”, представят широкий ассортимент декоративной и лечебной косметики, а также моющие средства белорусских брендов. В рамках этой акции скидки обещали до 55%.

Кстати, 10%-ными скидками торговые сети не ограничиваются. Многие установили гораздо более высокую планку, предоставив дополнительную выгоду покупателям.

Как показывает мониторинг официальных сайтов этих торговых сетей, позиций от белорусских производителей на скидках уже сейчас - сотни. Причём на сайте “Милы” в разделе “Белорусские товары” мы нашли товар, цену на который снизили на 91%: литровую бутылку мыльных пузырей, которая обычно стоит 10,99 рубля, сейчас продают всего за 1 рубль. Вероятно, такое снижение цены связано с сезонным характером товара.

Впрочем, и на “всесезонную” косметику белорусского производства скидки и в [link href=“https://mila.by/catalog/belorusskie-tovary/” target=“_blank” rel=“noopener”] “Миле” [/link], и в [link href=“https://shop.cravt.by/sale/kalyadnyya-znizhki/?offset=32&limit=32” target=“_blank” rel=“noopener”] “Крафте” [/link] сейчас внушительные - до 80%. К примеру, румяна производства ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» можно купить всего за 1,56 рубля вместо обычных 7,79 рубля.

















О старте программы новогодних скидок, которая продлится до 31 декабря, сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте и [link href=“https://www.instagram.com/tsum.by/p/DDOoxkWsEIr/?img_index=3” target=“_blank” rel=“noopener”] ЦУМ [/link], пообещав, в частности, снижение цен на одежду, косметику, обувь и технику белорусских брендов.









В ГУМе , в свою очередь, скидки предоставили едва ли не на весь ассортимент товаров - от ювелирных изделий до канцелярии, бытовой химии и хозтоваров, правда, конкретных производителей. Размер скидки варьируется от 10% до 40%, в некоторых случаях скидка будет действовать не весь декабрь.

[info_b]С точным перечнем акционных товаров ГУМа можно ознакомиться по [link href=“https://gum.by/stocks/s-in-the-hum/regular/27” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

“Народная знiжка” в декабре будет действовать и в универмаге “Торговый дом [link href=“https://td-nanemige.by/akciya_narodnaya_znizhka_v_univermage_torgovyj_dom_na_nemige/” target=“_blank” rel=“noopener”] “На Немиге”. [/link] Следующие товары белорусского производства можно будет приобрести со скидкой: ****

15% на телевизоры, плитку керамическую, холодильники и морозильники, стиральные и сушильные машины,

от 15% до 45% на чистящие и прочие средства бытовой химии,

25% на велосипеды,

от 15% до 50% на детскую, женскую и мужскую одежду верхнюю, трикотаж,

от 15% до 45% на нижнее белье,

от 15% до 30% на чулочно-носочные изделия,

от 15% до 30% на обувь детскую, мужскую, женскую,

10% на отдельный ассортимент мучных кондитерских изделий и сладостей,

5% на отдельный ассортимент фруктовых и овощных соков, минеральной и питьевой воды в бутылках, сыров, сливочных масел, детского питания, крупы гречневой, муки, макаронных изделий.

Ранее Telegraf.news рассказа, что товары, которые участвуют в акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка”, должны будут помечать “специально разработанным элементом”.

МАРТ объявил всебелорусскую акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Когда и что можно купить со скидкой 10%?