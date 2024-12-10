«Евроопт» объявил о возвращении бонстиков. Когда старт акции?

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Опубликовано: 10.12.2024 15:17 , Обновлено: 10.12.2024

Торговая сеть "Евроопт" 10 декабря объявила о возвращении полюбившихся многим белорусским детям бонстиков. Узнали дату, на которую запланировали старт уже седьмой по счёту рекламной акции.

Пока подробностей акции известно не так много, видимо, компания решила выдержать интригу до старта акции. В прошлых “сезонах” бонстиков, небольшие акционные игрушки, выдавали за символическую плату в десяток копеек при покупке товара на определённую сумму. Их также можно было купить отдельно, но по цене в 10 раз дороже акционной.

В разные годы бонстики имели разный вид. Всё начиналось с маленьких резиновых фигурок-прилипал, затем были резиновые браслеты-скрепыши, которые можно было цеплять один за другой в цепочки, а в последнем сезоне покупателям предлагали собирать “сокровища бонстиков” в виде металлических монет разной формы. Какую форму примут бонстики на этот раз, пока не известно, но организаторы акции пообещали, что “все залипнут”.

Так это или нет - узнаем после 16 декабря . Именно на этот день намечен старт акции - на официальном сайте компании уже начали обратный отсчет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси признало рекламу акционных игрушек “Трешики” другой белоруской сети - “Соседи” - “неэтичной”. Претензии у ведомства возникли к “публичному использованию жаргонных слов о мусоре и туалете”.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»