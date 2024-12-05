Икра, сервелат, мандарины, горошек. Белорусские магазины сделали скидки до 38% на "новогодние" продукты

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Опубликовано: 05.12.2024 18:53 , Обновлено: 25.04.2025

Скоро Новый год, а значит, белорусов ждут традиционные затраты на привычные для этого праздника продукты: икру, сервелат, мандарины, гранат, хурму, горошек, форель и не только, конечно. Решили посмотреть, где есть скидки на такие товары.

“Гиппо”

В интернет-магазине торговой сети “Гиппо” сделали неплохие скидки на фрукты и не только:

гранат, 1 кг - 7,99 рубля (-38%),

хурма, 1 кг - 6,99 рубля (-22%),

икра горбуши зернистая “Совьет”, 105 г - 18,99 (-19%),

икра лососевая зернистая “Отборная”, 90 г - 44,99 (-12%),

икра зернистая осетровых рыб соленая Beluga Farm, 30 г - 79,99 (-17%),

горошек зеленый Globus, 400 г - 3,49 (-18%),

горошек консервированный Rolnik, 400 г - 3,49 (-21%).

Edostavka

Вот какие товары на скидке мы [link href=“https://edostavka.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] в интернет-магазине Edostavka. Здесь акцент на икре:

Го­ро­шек зе­ле­ный «При­ят­но­го аппе­ти­та» кон­сер­ви­ро­ван­ный, 400 г - 1,69 рубля (-11%). Го­ро­шек зе­ле­ный­ Bonduelle кон­сер­ви­ро­ван­ный молодой, 425 г - 5,25 (-11%). Го­ро­шек зе­ле­ный кон­сер­ви­ро­ван­ный Natur Bravo, 420 г - 2,29 (-27%). Икра ло­со­се­вая, 95 г - 23,99 (-17%). Икра зер­ни­стая осет­ро­вая Admiral Husso Premium, 50 г - 159 рублей (-26%). Икра ло­со­се­вая зер­ни­стая «Крас­ное зо­ло­то» со­ле­ная, гор­бу­ша, 230 г - 125 рублей (-13%). Икра ло­со­се­вая зер­ни­стая «А­ва­ча», 130 г - 48,99 (-12%). Икра ло­со­се­вая гор­бу­ши «Кам­ча», 230 г - 125 (-13%). Икра ло­со­се­вая гор­бу­ши «О­хо­то­мо­рье» зер­ни­стая, 230 г - 125 (-13%). Икра ло­со­се­вая зер­ни­стая «Пу­ти­на» со­ле­ная, 100 г - 53,99 (-18%). Икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 18,99 (-26%). Икра ло­со­се­вая зер­ни­стая горбуши «Во­сточ­ный Берег», за­мо­ро­жен­ная, 125 г - 49,99 (-16%). Икра ло­со­се­вая гор­бу­ши «Кор­са­ков 1853» зер­ни­стая, 230 г - 125 (-16%). Икра зер­ни­стая Caviar осет­ро­вая, 56,8 г - 145 (-24%). Кол­ба­са «Сер­ве­лат сыр­ный», 390 г - 5,69 рубля (-18%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат праж­ский» выс­ше­го сорта, 1 кг - 13,39 (-11%). Кол­ба­са варено-коп­че­ный «Сер­ве­лат руб­лев­ский» выс­ше­го сорта, 410 г - 7,99 (-16%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат вар­шав­ский» высшего сорта, 1 кг - 16,99 (-17%).

Скидки — до 90%. Белорусская торговая сеть обрушила цены на форель, кофе, бекон, сыры. А где предложили 2 товара по цене 1?

“Соседи”

В магазинах торговой сети “Соседи” по 10 декабря [link href=“https://sosedi.by/sales/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию на авокадо (1 кг - 11,99 рубля (-36%)), икру минтая “Деликатесная люкс” (130 г - 4,49 (-10%)) и горошек зеленый Bonduelle молодой (400 г - 5,19 (-11%)).

“Алми”

В супермаркетах “Алми” по 11 декабря [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/6f2/7fdum5xchc8ti9l1axbyguiphxit0nny.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на мандарины, сервелат, форель, хурму, гранат, авокадо и не только. Вот что выгодно можно купить к новогоднему столу.

“Хит”

В магазинах сети “Хит” по 8 декабря [link href=“https://hitdiscount.by/flyer/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] скидки на:

гранат, 1 кг - 5,89 рубля,

авокадо “Хасс”, 1 кг - 8,99,

горошек зеленый Gusto, 400 г - 2,49,

икру горбуши зернистую “7 морей”, 105 г - 18,99,

колбасу “Сервелат Барбадос новый” высшего сорта, 1 кг - 13,99.

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья

“Маяк”

Также на некоторые “новогодние” товары по 8 декабря [link href=“https://www.mayak-bel.by/promotions/listovka” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию в магазинах торговой сети “Маяк”. Так, можно купить кило мандаринов за 5,99 рубля, колбасу “Сервелат дворянский гостинец” за 4,99 рубля (370 г), горошек консервированный Bonduelle за 3,89 (400 г), полендвицу “Юбилейную” (1 кг - 20,59 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал о всебелорусской акции «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой пообещали продавать со скидкой 10% разные отечественные товары, в том числе одежду, обувь, соки.

МАРТ объявил всебелорусскую акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Когда и что можно купить со скидкой 10%?