Икра, сервелат, мандарины, горошек. Белорусские магазины сделали скидки до 38% на "новогодние" продукты
Скоро Новый год, а значит, белорусов ждут традиционные затраты на привычные для этого праздника продукты: икру, сервелат, мандарины, гранат, хурму, горошек, форель и не только, конечно. Решили посмотреть, где есть скидки на такие товары.
“Гиппо”
В интернет-магазине торговой сети “Гиппо” сделали неплохие скидки на фрукты и не только:
- гранат, 1 кг - 7,99 рубля (-38%),
- хурма, 1 кг - 6,99 рубля (-22%),
- икра горбуши зернистая “Совьет”, 105 г - 18,99 (-19%),
- икра лососевая зернистая “Отборная”, 90 г - 44,99 (-12%),
- икра зернистая осетровых рыб соленая Beluga Farm, 30 г - 79,99 (-17%),
- горошек зеленый Globus, 400 г - 3,49 (-18%),
- горошек консервированный Rolnik, 400 г - 3,49 (-21%).
Edostavka
Вот какие товары на скидке мы [link href=“https://edostavka.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] в интернет-магазине Edostavka. Здесь акцент на икре:
- Горошек зеленый «Приятного аппетита» консервированный, 400 г - 1,69 рубля (-11%).
- Горошек зеленый Bonduelle консервированный молодой, 425 г - 5,25 (-11%).
- Горошек зеленый консервированный Natur Bravo, 420 г - 2,29 (-27%).
- Икра лососевая, 95 г - 23,99 (-17%).
- Икра зернистая осетровая Admiral Husso Premium, 50 г - 159 рублей (-26%).
- Икра лососевая зернистая «Красное золото» соленая, горбуша, 230 г - 125 рублей (-13%).
- Икра лососевая зернистая «Авача», 130 г - 48,99 (-12%).
- Икра лососевая горбуши «Камча», 230 г - 125 (-13%).
- Икра лососевая горбуши «Охотоморье» зернистая, 230 г - 125 (-13%).
- Икра лососевая зернистая «Путина» соленая, 100 г - 53,99 (-18%).
- Икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 18,99 (-26%).
- Икра лососевая зернистая горбуши «Восточный Берег», замороженная, 125 г - 49,99 (-16%).
- Икра лососевая горбуши «Корсаков 1853» зернистая, 230 г - 125 (-16%).
- Икра зернистая Caviar осетровая, 56,8 г - 145 (-24%).
- Колбаса «Сервелат сырный», 390 г - 5,69 рубля (-18%).
- Колбаса варено-копченая «Сервелат пражский» высшего сорта, 1 кг - 13,39 (-11%).
- Колбаса варено-копченый «Сервелат рублевский» высшего сорта, 410 г - 7,99 (-16%).
- Колбаса варено-копченая «Сервелат варшавский» высшего сорта, 1 кг - 16,99 (-17%).
Скидки — до 90%. Белорусская торговая сеть обрушила цены на форель, кофе, бекон, сыры. А где предложили 2 товара по цене 1?
“Соседи”
В магазинах торговой сети “Соседи” по 10 декабря [link href=“https://sosedi.by/sales/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию на авокадо (1 кг - 11,99 рубля (-36%)), икру минтая “Деликатесная люкс” (130 г - 4,49 (-10%)) и горошек зеленый Bonduelle молодой (400 г - 5,19 (-11%)).
“Алми”
В супермаркетах “Алми” по 11 декабря [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/6f2/7fdum5xchc8ti9l1axbyguiphxit0nny.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на мандарины, сервелат, форель, хурму, гранат, авокадо и не только. Вот что выгодно можно купить к новогоднему столу.
“Хит”
В магазинах сети “Хит” по 8 декабря [link href=“https://hitdiscount.by/flyer/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] скидки на:
- гранат, 1 кг - 5,89 рубля,
- авокадо “Хасс”, 1 кг - 8,99,
- горошек зеленый Gusto, 400 г - 2,49,
- икру горбуши зернистую “7 морей”, 105 г - 18,99,
- колбасу “Сервелат Барбадос новый” высшего сорта, 1 кг - 13,99.
Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья
“Маяк”
Также на некоторые “новогодние” товары по 8 декабря [link href=“https://www.mayak-bel.by/promotions/listovka” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию в магазинах торговой сети “Маяк”. Так, можно купить кило мандаринов за 5,99 рубля, колбасу “Сервелат дворянский гостинец” за 4,99 рубля (370 г), горошек консервированный Bonduelle за 3,89 (400 г), полендвицу “Юбилейную” (1 кг - 20,59 рубля).
Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал о всебелорусской акции «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой пообещали продавать со скидкой 10% разные отечественные товары, в том числе одежду, обувь, соки.
МАРТ объявил всебелорусскую акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Когда и что можно купить со скидкой 10%?