Солигорский "Шахтострой" позвал на работу почти 50 белорусов. Сколько пообещали водителю, а сколько — геологу?

Опубликовано: 22.11.2024 16:14 , Обновлено: 23.11.2024

Государственное предприятие "Шахтострой", что в Солигорске, опубликовало несколько вакансий для белорусов, которые находятся в поисках работы. Так, учреждению требуются геологи, машинисты буровой установки, электромеханики подземного участка, плотники, электрогазосварщики, монтажники и др. Посмотрели, какие навыки нужны, и какую зарплату пообещали на этих должностях.

На Интернет-портале государственной службы занятости, где и опубликовали вакансии, одной из первых и самых оплачиваемых значится должность участкового геолога. Наниматель предлагает постоянный характер труда, работу в одну смену и ежемесячный доход в размере 1600-3900 белорусских рублей.

Правда, с премией это или без, за вычетом налогов или до, — непонятно. На официальном сайте “Шахтостроя” подробной информации тоже нет: всем заинтересованным предложили напрямую обращаться в отдел кадров. Тем не менее, требования указать наниматель не забыл: высшее образование и опыт работы (какой именно, опять же, неизвестно).

Белорусам с общим средним образованием, то есть школой за плечами, предложили вакансию машиниста буровой установки. Обязательные условия — пятая категория, опыт работы и пройденное собеседование. В случае, если кандидатуру одобрят, придётся трудиться в одну смену с зарплатой от 2100 до 3000 белорусских рублей. Опять же, более детальной информации об этом в “Шахтострое” не предоставили.

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Наверное, самая большая разбежка в доходе среди опубликованных вакансий у электромеханика подземного участка. За работу на данной позиции наниматель предложил будущему сотруднику от 1600 до 4400 рублей. Также не забыли указать постоянный характер труда, односменный режим работы, а взамен — высшее образование от кандидата и опыт (опять же, год, два или десять, — непонятно).

Водителю погрузчика на предприятии пообещали платить от 1400 до 1700 белорусских рублей ежемесячно. Среди требований работодатель указал такие, как общее среднее образование, всё тот же таинственный опыт и пройденное собеседование. Кроме того, у будущего сотрудника “Шахтостроя” должен быть четвёртый тарифный разряд.

А вот водителю автомобиля предложили совсем уж скромный заработок — 900-2000 рублей. У того также потребуют диплом об общем среднем образовании, четвёртую категорию и опыт работы на грузовых автомобилях. Взамен наниматель пообещал односменный график и постоянный характер труда. К слову, на данную должность “Шахтострою” нужны сразу 6 человек.

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Также предприятие в поиске:

слесаря-сантехника (зарплата — 2000-2200 рублей);

плотника (1500-1700 рублей);

электрогазосварщика (1500-1700 рублей);

монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций (1500-1700 рублей);

прораба (1400-3900 рублей);

мастера строительных работ (1200-3300 рублей);

крановщика (890-2300 рублей);

слесаря по ремонту автомобилей (690-1500 рублей);

дежурного электрослесаря по ремонту оборудования (630-1400 рублей) и др.

[info_b]С полным списком актуальных вакансий от республиканского унитарного предприятия “Шахтострой” можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то есть здесь. [/info_b]

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Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без «вышки»?