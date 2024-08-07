Водителю - до 5500 рублей, маляру - до 4500. Белорусам предложили вакансии без "вышки". Где возьмут без опыта работы?

Опубликовано: 07.08.2024 14:34 , Обновлено: 07.08.2024

Белорусские и не только компании разместили на портале государственной службы занятости почти 300 вакансий с зарплатами от 4000 рублей. Посмотрели, на какие позиции готовы взять людей без высшего образования и без опыта работы.

Так, буровой компании “Дельта” в Речицкий район Гомельской нужны два малярачетвертого разряда. Им пообещали платить каждый месяц от 4000 до 4500 рублей. Работа разъездная с гибким графиком. А от кандидатов на должность требуется только профессионально-техническое образование.

Также этой фирме в Речицкий район нужно пять подсобных рабочих. Зарплата для них - 3500 - 4000 рублей. Работа также разъездная, но односменная. Единственное требование - общее среднее образование.

Компания “Дельта” в поисках 10 водителей грузовых автомобилей пятого разряда. Работать нужно будет в две смены, пообещали платить от 5000 до 5500 рублей ежемесячно. Соискатель должен иметь профессионально-техническое образование и опыт работы от трех лет.

Частное транспортное предприятие “ВестТрансАПМ” также опубликовало вакансию водителя грузовых автомобилей. Свободно три места, зарплата - 4000 - 4800 рублей. Работать нужно будет в одну смену в Калинковичах Гомельской области. Из требований к кандидату указали общее среднее образование и наличие категории водительских прав Е.

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Иностранная компания “Промпродимпекс” ищет заместителя директора для работы в сфере розничной и оптовой торговли. Высшее образование иметь не нужно (достаточно среднего специального, исходя из описания вакансии), однако необходимо свободное владение литовским языком. Работа в Минском районе, готовы платить каждый месяц 4200 рублей.

Компания “Гродножилстрой” разместило вакансию наладчика строительных машин пятого разряда, нужно два таких работника. Зарплата - 4000 - 4500 рублей, рабочее место - в Гродно. От кандидата требуется только профессионально-техническое образование, работа односменная.

Также “Гродножилстрою” нужно два плотника с профессионально-техническим образованием. Работать нужно будет в Гродно, пообещали платить каждый месяц от 4000 до 4300 рублей.

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Кроме того, компания находится в поисках пяти штукатуров также с профессионально-техническим образованием. Зарплата для них - от 4000 до 4500 рублей. Работа односменная.

[info_b]И это не все вакансии с зарплатой 4000 рублей и больше. Полный перечень - на портале государственной службы занятости.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Белагропромбанк опубликовал почти 300 вакансий. К примеру, организации нужен главный юрисконсульт, зарплата для него - 1470 – 2940 рублей. А заместителю директора департамента экспертизы проектов готовы платить от 3460 до 6920 рублей каждый месяц.

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