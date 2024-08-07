"Трудоустройство гарантировано" — ЖКХ Минска предложило белорусам получить новую профессию за 3 дня

Опубликовано: 07.08.2024 17:13 , Обновлено: 07.08.2024

Минское городское жилищное хозяйство объявило о "краткосрочной подготовке" работников в сфере ЖКХ. Выпускникам обучающего курса, который длится 3 дня, пообещали гарантированное трудоустройство по двум должностям — мастер и специалист жилищно-коммунальных служб. Кроме того, будущим "студентам" разрешили оплатить профессиональную подготовку частями.

В организации рассказали, что обучение состоит из теоретической и практической части, а проводит его ГЦ «Жилком». За 3 дня будущим мастерам и специалистам в сфере ЖКХ предстоит освоить такие темы, как “Техническая эксплуатация жилищного фонда”, “Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации”, “Работа с технологическими картами”, “Законодательные акты, регулирующие жилищные отношения” и др.

При этом в ЖКХ Минска заверили, что по окончании курсов белорусов гарантированно трудоустроят в различные организации столицы. Кроме того, там предусмотрели гибкую оплату, где часть расходов за обучение возьмёт на себя будущий работодатель. Правда, сколько конкретно стоит такая услуга, не рассказали. Также в ЖКХ пообещали предоставить на время учёбы общежитие.

Интересно, что зарплаты на будущих должностях при этом не озвучили. Однако на одном из сайтов по поиску работы мы нашли похожие вакансии в столице, где не требуется высшее образование и опыт работы:

мастер участка по обслуживанию — от 1500 белорусских рублей;

мастер эксплуатационного участка — от 1300 белорусских рублей;

мастер участка — от 1500 белорусских рублей;

мастер участка — от 1200 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Минское городское жилищное хозяйство опубликовало 5 вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали “присоединиться к дружной семье ЖКХ” и откликнуться на одну из приглянувшихся должностей. Интересно, что на “работу мечты” руководство ЖКХ зовёт уже не впервые: эти же вакансии в соцсетях публиковали две недели назад.

ЖКХ предложило белорусам жильё в Минске и зарплату 3500 рублей. На какие вакансии позвало?