До 4400 рублей. Табачная фабрика "Неман" в Гродно открыла более 20 вакансий
Гродненская табачная фабрика "Неман" опубликовала больше двух десятков вакансий. На предприятии ищут как руководителей высшего звена, так и простых рабочих: штукатуров, слесарей, каменщиков, уборщиков, а также барменов и официантов в собственный бар. Зарплатные предложения разные: кому-то пообещали 700 рублей, а кому-то — до 5000 рублей.
Самая “денежная” позиция на сегодняшний день, которая открыта на фабрике, — это н ачальник отдела капитального строительства. Наниматель предложил постоянный характер труда, работу в одну смену и зарплату от 3848 до 4440 белорусских рублей. Вместе с этим не забыли упомянуть и требования для потенциального кандидата: высшее образование, 5-летний опыт работы на строительных госпредприятиях , а также наличие квалификационного аттестата по специальности “руководитель проекта”.
Следующая вакансия по уровню заработной платы — бухгалтер (2568-2963 белорусских рублей). На эту позицию также требуется высшее образование, а вот опыт работы не указан. Среди обязанностей наниматель перечислил следующие:
- расчёт земельного налога и налога на недвижимость;
- составление ведомственной и статистической отчётности, и др.
[info_b]ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман” — одно из старейших предприятий в Беларуси, которое открыли ещё в 1861 году. На сегодняшний день там производят сигареты торговых марок NZ, «Минск», «Премьер», «Фэст», Queen Menthol, Minsk City QS и др.[/info_b]
Также Гродненская табачная фабрика приглашает на работу с лесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования — на эту позицию требуется сразу 2 специалиста. Среди требований — профессионально-техническое образование, опыт от 1 года, а также отсутствие вредных привычек. За работу на данной должности наниматель предложил доход в размере 1634-1806 белорусских рублей.
Кроме того, ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман” находится в поисках:
- электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1634-1806 рублей;
- каменщика — 1407-1407 рублей;
- бармена — 1393-1393 рублей;
- официанта — 1393-1393 рублей;
- контролёра-кассира — 1331-1331 рублей;
- плиточника-облицовщика — 938-1407 рублей;
- транспортировщика — 938-1407 рублей;
- мойщика посуды — 855-987 рублей;
- штукатура — 703-1407 рублей.
Ранее Telegraf.news писал, что Минский автомобильный завод разместил на портале Государственной службы занятости 2606 вакансий. Посмотрели, какие зарплаты пообещали новым сотрудникам на предприятии и кому готовы платить до 4060 рублей ежемесячно.
До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую — экономисту?