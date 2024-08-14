До 4400 рублей. Табачная фабрика "Неман" в Гродно открыла более 20 вакансий

Опубликовано: 14.08.2024 21:06 , Обновлено: 14.08.2024

Гродненская табачная фабрика "Неман" опубликовала больше двух десятков вакансий. На предприятии ищут как руководителей высшего звена, так и простых рабочих: штукатуров, слесарей, каменщиков, уборщиков, а также барменов и официантов в собственный бар. Зарплатные предложения разные: кому-то пообещали 700 рублей, а кому-то — до 5000 рублей.

Самая “денежная” позиция на сегодняшний день, которая открыта на фабрике, — это н ачальник отдела капитального строительства. Наниматель предложил постоянный характер труда, работу в одну смену и зарплату от 3848 до 4440 белорусских рублей. Вместе с этим не забыли упомянуть и требования для потенциального кандидата: высшее образование, 5-летний опыт работы на строительных госпредприятиях , а также наличие квалификационного аттестата по специальности “руководитель проекта”.

Следующая вакансия по уровню заработной платы — бухгалтер (2568-2963 белорусских рублей). На эту позицию также требуется высшее образование, а вот опыт работы не указан. Среди обязанностей наниматель перечислил следующие:

расчёт земельного налога и налога на недвижимость;

составление ведомственной и статистической отчётности, и др.

[info_b]ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман” — одно из старейших предприятий в Беларуси, которое открыли ещё в 1861 году. На сегодняшний день там производят сигареты торговых марок NZ, «Минск», «Премьер», «Фэст», Queen Menthol, Minsk City QS и др.[/info_b]

Также Гродненская табачная фабрика приглашает на работу с лесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования — на эту позицию требуется сразу 2 специалиста. Среди требований — профессионально-техническое образование, опыт от 1 года, а также отсутствие вредных привычек. За работу на данной должности наниматель предложил доход в размере 1634-1806 белорусских рублей.

Кроме того, ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман” находится в поисках:

электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1634-1806 рублей; каменщика — 1407-1407 рублей; бармена — 1393-1393 рублей; официанта — 1393-1393 рублей; контролёра-кассира — 1331-1331 рублей; плиточника-облицовщика — 938-1407 рублей; транспортировщика — 938-1407 рублей; мойщика посуды — 855-987 рублей; штукатура — 703-1407 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский автомобильный завод разместил на портале Государственной службы занятости 2606 вакансий. Посмотрели, какие зарплаты пообещали новым сотрудникам на предприятии и кому готовы платить до 4060 рублей ежемесячно.

До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую — экономисту?