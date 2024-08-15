Этим белорусам подняли надбавки к окладам на 105%. Кому повезет с января 2025 года?

Опубликовано: 15.08.2024 08:46 , Обновлено: 15.08.2024

Министерство юстиции Беларуси своим постановлением № 52 от 7 августа 2024 года повысило надбавки к окладам определенной категории работников. Одна из надбавок вырастет на 105%. Правда, нововведения начнут действовать в январе 2025 года.

Так, Минюст внес изменения в оплату труда работников сферы архивного дела. Во-первых, им увеличили надбавку за специфику работы в сфере архивного дела. Если сейчас она составляет 30% от суммы оклада, то с 1 января 2025 года - 135% .

Во-вторых, надбавка за сложность и напряженность работы руководителям и специалистам архивов повышается с 10% от суммы оклада до 30% . И в-третьих, вводится надбавка за характер труда рабочим. Она составит 100% от суммы оклада.

[info_b]С полным текстом постановления Минюста можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов перед заседанием президиума Совета Министров 31 июля сообщил, что в сентябре 2024 года планируется поднять зарплаты некоторым белорусским бюджетникам.

«В этом году планируется с сентября чуть больше поднять заработную плату тем категориям бюджетников, которые немножко недотягивают до плановых заданий», — сказал Селиверстов.

Глава Минфина пообещал повысить зарплаты некоторым белорусским бюджетникам в сентябре. Кому?

Также мы писали, что Министерство культуры Беларуси увеличило своим постановлением № 112 надбавки к окладам сотрудникам музеев, библиотек и других учреждений культуры. Изменения начали действовать 3 августа. Повысили сразу несколько надбавок.

Минкультуры Беларуси повысило надбавки работникам сферы. На сколько вырастут зарплаты у сотрудников музеев и библиотек?