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До 2890 рублей. БелЖД опубликовала больше 400 вакансий. Кому пообещали 400 рублей на съем жилья?

До 2890 рублей. БелЖД опубликовала больше 400 вакансий. Кому пообещали 400 рублей на съем жилья?
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"Белорусская железная дорога" разместила на портале государственной службы занятости больше 400 вакансий в разных частях страны. Посмотрели, кому и где пообещали зарплату до 2890 рублей и какому отделению БелЖД требуется сразу 45 проводников.

Вагонный участок Витебского отделения БелЖД ищет начальника пассажирского поезда с зарплатой 1800 - 2100 рублей. Вот какие требования к кандидату указали в информации о вакансии:

  • высшее образование по группе специальностей “железнодорожный транспорт”, специальность “организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте”,
  • стаж работы в деятельности железнодорожного транспорта не менее одного года,
  • или среднее специальное образование по аналогичной группе специальностей и стаж работы в деятельности железнодорожного транспорта не менее трех лет,
  • деловая коммуникация.

Режим работы начальнику поезда пообещали гибкий, а еще премию, надбавку за сложность и напряженность труда, социальные гарантии по коллективному договору. Место работы - в Витебске.

Также в вагонный участок Витебского отделения БелЖД в Полоцк требуется проводник пассажирского вагона пятого разряда. Вакантно четыре места, зарплата - 1332 - 1570 рублей. От соискателя требуется только профессионально-техническое образование, также написали, что могут взять на работу с последующим обучением. Режим работы у проводника гибкий.

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Кроме того, Витебское отделение БелЖД разместило вакансию бухгалтера с зарплатой 16002300 рублей. Пообещали премию, надбавку за сложность и напряженность труда, социальные гарантии согласно коллективному договору. От кандидата требуется высшее образование, опыт работы от пяти лет, компьютерная грамотность и математические способности. Работать нужно будет в Витебске.

Шесть начальников пассажирского поезда ищут в минский вагонный участок Минского отделения БелЖД. Пообещали платить каждый месяц 1890 рублей. Написали только одно требование к кандидату - высшее образование. Работа разъездная с гибким графиком.

Также минский вагонный участок опубликовал вакансию повара, свободно семь мест. Пообещали зарплату 1300 - 1360 рублей, а молодым специалистам - возмещение 10 базовых величин (400 рублей) за съем жилья. От кандидата требуется только профессионально-техническое образование. Работа разъездная.

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Кроме того, на предприятие требуется начальник с высшим образованием в отдел бухгалтерского учета. Зарплата - 2890 рублей.

Барановичское отделение железной дороги ищет составителя поездов шестого разряда. Из требований - только общее базовое образование, пообещали обучение на производстве и зарплату размером 1360,81759,97 рубля. Адрес рабочего места - Свислочский район Гродненской области. Работать нужно будет в две смены.

Брестский вагонный участок Брестского отделения БелЖД опубликовал 45 вакансий проводника пассажирского поезда пятого разряда. Написали только одно требование - профессионально-техническое образование, зарплата - 1500 - 1800 рублей.

В Осиповичское вагонное депо Могилевского отделения БелЖД требуется пять осмотрщиков-ремонтников вагонов четвертого разряда. Кандидат должен иметь общее среднее образование, зарплата - 14901880 рублей. График работы гибкий.

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И еще одна вакансия от БелЖД: на вокзал в Гомель ищут четырех билетных кассиров. Пообещали платить каждый месяц 1100 - 1300 рублей. Указали только одно требование - профессионально-техническое образование. Работать нужно будет в две смены.

Ранее Telegraf.news сообщал, что дочернее предприятие крупнейшей российской компании “Газпром” опубликовало на портале государственной службы занятости почти 200 вакансий в разных регионах Беларуси.

Зарплаты начинаются от 800 белорусских рублей и доходят до 3100. В компании разыскивают как простых рабочих, так и сотрудников высшего звена, среди которых начальники, инженеры, экономисты, мастера и прочие.

Зарплата — до 3100 рублей. «Газпром» опубликовал в Беларуси почти 200 вакансий

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