Зарплата — 15 тысяч рублей. Белорусам предложили вакансию без высшего образования. Кого ищут?

Опубликовано: 04.09.2024 17:30 , Обновлено: 05.09.2024

Государственная служба занятости опубликовала любопытную вакансию в Брестской области. Так, РУП "Брестэнерго" находится в поисках слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. Зарплату пообещали ни много ни мало — почти 15 тысяч рублей. При этом работодатель указал всего три требования.

Одним из них является наличие профессионально-технического образования. Никаких учёных степеней и опыта работы в 50 лет — только ПТУ. Вторым обязательным пунктом в вакансии значатся командировки. Притом куда и как часто, наниматель не уточнил. Однако, казалось бы, за такие деньги можно и поколесить по родной Беларуси.

Третьим требованием стало наличие у соискателя шестого тарифного разряда. И всё. Исходя из предоставленной информации, в РУП “Брестэнерго” предлагают работу в одну смену, полную ставку и ежемесячный доход в размере 14717 белорусских рублей. Правда, трудиться придётся не в самом Бресте, а в Белоозёрске, что в 130 километрах от областного центра.

Скриншот вакансии, которую опубликовала Государственная служба занятости Беларуси 3 сентября

Правда, судя по всему, работодатель ошибся и случайно указал не ту зарплату. Утверждать этого, конечно, мы не можем, однако для сравнения возьмём несколько других свежих вакансий от РУП “Брестэнерго”. Например, инженеру с высшим образованием предлагают 1604 рубля, а старшему машинисту энергоблоков со средне-специальным — 1550 рублей. Мастеру в электрический цех пообещали зарплату в размере 1690 рублей, а электрогазосварщику — 1060 рублей.

Кроме того, на том же портале мы нашли аналогичную вакансию не в Белоозёрске, а в Бресте — слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. И здесь уже доход указан в 10 раз скромнее — от 1460 до 1720 белорусских рублей.

[obnovleno_b] Спустя сутки после выхода материала наши предположения подтвердились. В РУП “Брестэнерго” рассказали, что отправили в службу занятости официальное письмо, в котором слесарю установили оклад в размере 1417 рублей. Оказалось, что при перепечатке информации сотрудник нечаянно допустил ошибку.

“К моменту выхода данного материала все ошибки устранены, а РУП «Брестэнерго» по-прежнему приглашает на работу слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с окладом 1417 рублей”, — добавили в госорганизации. [/obnovleno_b]

Ранее Telegraf.news писал, что дочернее предприятие крупнейшей российской компании “Газпром” опубликовало почти 200 вакансий в разных регионах Беларуси. Согласно информации, предоставленной на официальном сайте государственной службы занятости, зарплаты начинаются от 800 рублей и доходят до 3100 белорусских рублей. В компании разыскивают как простых рабочих, так и сотрудников высшего звена, среди которых начальники, инженеры, экономисты, мастера и прочие.

Зарплата — до 3100 рублей. «Газпром» опубликовал в Беларуси почти 200 вакансий