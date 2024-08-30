Зарплата — до 3100 рублей. "Газпром" опубликовал в Беларуси почти 200 вакансий

Опубликовано: 30.08.2024 21:31 , Обновлено: 30.08.2024

Дочернее предприятие крупнейшей российской компании "Газпром" опубликовало почти 200 вакансий в разных регионах Беларуси. Согласно информации, предоставленной на официальном сайте государственной службы занятости, зарплаты начинаются от 800 рублей и доходят до 3100 белорусских рублей. В компании разыскивают как простых рабочих, так и сотрудников высшего звена, среди которых начальники, инженеры, экономисты, мастера и прочие.

Начнём, пожалуй, с самой высокооплачиваемой должности — начальника службы в агрогородок Михановичи, что под Минском. Среди требований к кандидату значатся такие, как высшее образование, 3 года опыта, а также “высокая благонадёжность” и “достаточный уровень компетенций для обеспечения требований по безопасности объекта”. При этом в “Газпроме” готовы предложить полную занятость, работу в одну смену и заработную плату в размере от 2779 до 3100 белорусских рублей.

Аналогичную зарплату пообещали будущему руководителю группы экономического планирования и организации труда. Место работы то же, агрогородок Михановичи. Среди необходимых навыков — многозадачность, управление кадрами и “безопасные приёмы и методы работы”. Также важно наличие опыта: его у соискателя должно быть как минимум 3 года.

Немного меньшую зарплату предложили белорусу, который решит претендовать на должность ведущего инженера. Работать придётся в деревне Большой Тростенец Минского района. Наниматель готов предоставить полную занятость, целую ставку и ежемесячный доход в размере 2670-2700 рублей. Здесь также значится высшее образование и трёхлетний опыт работы.

[info_b]Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» является дочерним предприятием ПАО «Газпром». На сайте указано, что компания обеспечивает “бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь” и является “надёжным партнером в международной системе транспортировки газа”. [/info_b]

Кроме того, «Газпром трансгаз Беларусь» находится в поисках ведущего экономиста по планированию в тот же Большой Тростенец. Информации о вакансии немного: работа в одну смену, постоянный характер труда, 3 года опыта и зарплата — 2560-2670 белорусских рублей.

В агрогородок Староселье Крупского района Минской области требуется старший мастер по электрохимической защите. Работодатель хочет видеть на этой позиции человека с высшим техническим образованием и стажем работы на производстве не менее трёх лет. Взамен в дочерней компании российского “Газпрома” предложили зарплату в размере от 2440 до 3174 рублей.

Кого ещё ищут?

Грузчик, Несвиж — 800-1000 белорусских рублей; линейный трубопроводчик, Кобрин — 1180-1250 белорусских рублей; машинист двигателей внутреннего сгорания, Слоним — 1200-1580 белорусских рублей; водитель автомобиля, Слоним — 978-1271 белорусских рублей; слесарь-ремонтник, Слоним — 1050-1370 белорусских рублей; водитель автомобиля, Крупский район — 1260-1580 белорусских рублей; электрогазосварщик, Слоним — 1400-1460 белорусских рублей; изолировщик, Слоним — 1300-1360 белорусских рублей; машинист экскаватора, Слоним — 1800-1820 белорусских рублей; оператор газораспределительной станции, Жабинка — 1180-1250 белорусских рублей.

[info_b]С полным списком вакансий в разных уголках Беларуси от компании «Газпром трансгаз Беларусь» можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен в скором времени пообещал запустить очередной участок третьей ветки столичной подземки. К запуску готовятся сразу три новых станции, в связи с чем метрополитен объявил массовый набор сотрудников более чем по десятку специальностей. Посмотрели, кого позвали работать в метро, какие зарплаты пообещали и что предложили в рамках гарантированного соцпакета.

Минское метро объявило массовый набор работников на 3 новые станции. Кому пообещали «подъемные»?