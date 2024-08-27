До 4500 рублей. Белорусам предложили вакансии маляра, слесаря, плотника. Какое 1 требование к кандидатам?

Опубликовано: 27.08.2024 10:29 , Обновлено: 27.08.2024

На портале государственной службы занятости разместили больше 300 вакансий с зарплатой свыше 4000 белорусских рублей. Посмотрели, каким рабочим предложило такую зарплату и больше предприятие "Гродножилстрой" и сравнили с зарплатами на Минском автомобильном заводе (МАЗ).

“Гродножилстрой” в поисках трех дорожных рабочих, зарплата для них - от 3500 до 4000 рублей (как правило, на портале государственной службы занятости указывают суммы до вычета налога). Для кандидатов указали только одно требование - профессионально-техническое образование. Работать нужно будет в одну смену в Гродно.

На предприятии вакантно два места плотника с зарплатой 4000 - 4300 рублей. У них тоже односменный режим работы, а из требований - только профессионально-техническое образование.

“Гродножилстрой” ищет также слесаря по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта пятого разряда. Ему пообещали платить каждый месяц от 1800 до 2000 рублей. Работать этому сотруднику нужно будет в две смены, а вот требование все то же - профессионально-техническое образование.

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Наладчику строительных машин пятого разряда предприятие предложило зарплату от 4000 до 4500 рублей. Свободно два места, работать нужно будет в областном центре. Для маляра на предприятии такая же зарплатная вилка - от 4000 до 4500 рублей. И здесь уже требуется общее среднее образование, вакантно четыре места.

Зарплату также от 4000 до 4500 рублей предприятие предложило штукатуру. От кандидата требуется только профессионально-техническое образование, работа односменная в Гродно. Свободно пять мест.

Вот кого еще ищет “Гродножилстрой” (и какие зарплаты пообещали):

бетонщик - 1500 - 2000 рублей,

- рублей, водитель грузового автомобиля - 700 ,

, машинист башенного крана (крановщик), два места - 4000 - 4300 ,

- , бармен - 1200 - 1400 ,

- , монтажник строительных конструкций, два места - 4000 - 4200 ,

- , жестянщик, два места - 2100 - 2300 ,

- , станочник деревообрабатывающих станков, два места - 2000 - 2500 ,

- , кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, два места - 3200 - 3500 рублей,

- рублей, монтажник наружных трубопроводов, два места - 4000 - 4200 рублей.

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[info_b]Полный перечень вакансий этого предприятия - на портале государственной службы занятости. [/info_b]

Вакансии МАЗ

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях МАЗ, который разместил на сайте государственной службы занятости около 2600 вакансий. К примеру, обрубщику 2-го или 3-го разряда пообещали зарплату от 3000 до 3310 рублей, а сталеварам электропечи 4-го — 6-го разряда - 3050 - 3750 .

Зарплата для вахтера на МАЗ - 1040 - 1100 рублей, для экономиста по материально-техническому снабжению - 1569 - 1902 . Завод также разместил вакансию заместителя начальника проектно-конструкторского управления с зарплатой 3526 — 4060 рублей.

До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую — экономисту?