До 2000 рублей на руки. Белорусам предложили "новогоднюю" подработку без образования и опыта

Опубликовано: 28.10.2024 13:41 , Обновлено: 09.01.2025

Близится зима, а вместе с ней и Новый год. В этот период, как и летом, можно найти сезонную подработку (только уже не на полях, конечно). Посмотрели, какие зарплаты белорусам предложили на вакансиях фасовщиков-упаковщиков подарков.

Таких сотрудников ищет компания Morozoff, информацию об этом разместили на сервисе Rabota.by. Работать нужно будет за Минском, но пообещали бесплатную доставку от станции метро “Уручье”. Есть две смены: с 8:00 до 15:30 и с 15:30 то 23:00 (чередование каждую неделю). Суббота и воскресенье - выходные.

У работника только две обязанности - вкладывать конфеты в подарочные коробки и укладывать подарки в коробы. Пообещали зарплату от 1200 рублей на руки. Вот какие требования указали:

честность,

порядочность,

ответственность,

исполнительность,

высокая работоспособность,

добросовестное отношение к работе.

То есть образования или каких-то определенных навыков не нужно. Работодатель предупредил, что труд сезонный - до 30 декабря.

Более высокую зарплату для фасовщика-упаковщика новогодних подарков - от 1300 рублей на руки - предложило ООО “Мишка”. В информации о вакансии написали только то, что работа в центре Минска, занятость на полный день, а опыт не требуется.

Кому из белорусов положена доплата 60% за работу по ночам? В Минтруда назвали условия

А кондитерская фабрика “Коммунарка” пообещала упаковщику новогодних подарков зарплату от 1300 до 2000 рублей “грязными”. С работником заключат договор подряда на период по декабрь. “Работа заключается в комплектации новогодних подарков и не требует профессиональных навыков! Необходимо только ваше желание и активность в работе”, - заверил работодатель. Но вот какие требования прописал:

наличие действующей санитарной справки (пообещали предоставить направление для ее получения в 24-й поликлинике Минска),

желание работать,

отсутствие противопоказаний к работе по состоянию здоровья,

ответственность, дисциплинированность, вежливость.

Занятость полная по следующему графику: первая смена - с 06:45 до 15:05, вторая - с 15:05 до 23:25, третья с 23:25 до 6:45 (чередование каждую неделю, суббота и воскресенье - выходные).

Зарплата — до 4000 рублей. Белорусам предложили 2 вакансии продавца фруктов и овощей. Где пообещали так платить?

Компании “Добрые новости”, которая занимается фасовкой новогодних подарков, тоже требуется фасовщик для них в Минске. Работа сезонная - по декабрь, пообещали зарплату от 1600 рублей на руки. Также оформляют по договору подряда, график - с 8:00 до 18:00. В то же время работодатель предупредил, что возможен ненормированный рабочий день и работа в выходные дни.

Для этой работы понадобится санитарная книжка, а вот опыт не обязателен.

Вот еще одно предложение работы фасовщика-комплектовщика новогодних подарков. Так, ООО “ФудГарден” в Минске предложило пятидневную рабочую неделю с 8:30 до 17:30 с возможностью “заработать сдельно/ сверхурочно”. А за работу на одну ставку пообещали зарплату от 1200 рублей на руки.

Сотрудник должен будет заниматься фасовкой и комлектованием новогодних подарков, сбором коробок, их упаковкой и транспортировкой. От кандидата на должность потребовали внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, пунктуальность и порядочность. Здесь тоже предложение временное - до конца декабря.

Зарплата — до 9700 рублей. БелАЭС позвала на работу почти 100 белорусов. Сколько пообещали рабочим без высшего образования?

Такую же зарплату - от 1200 рублей на руки - пообещало унитарное предприятие “Новое слово” в Минске. Обязанности стандартные и требования примерно такие же, как у предыдущих работодателей: аккуратность, внимательность, ответственность, пунктуальность. Работа также по декабрь, график - с 8:30 до 17:30.

И еще одна вакансия укладчика-упаковщика новогодних подарков от их производителя “Ивкон-Презент”. Зарплата - 1500 - 2000 рублей на руки. Образование и опыт работы не важны, работать нужно будет в Колодищах Минского района (пообещали доставку служебным транспортом от станции метро “Уручье”). Занятость полная.

Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания “Белавиа” 25 октября объявила конкурсный отбор на должность бортпроводника. Сколько человек планируют набрать для работы в небе, не написали, зато рассказали о требованиях, среди которых, например, знание английского и китайского. Кроме того, авиаперевозчик пообещал отпуск длиной 53 дня и “надлежащий уровень оплаты труда”.

Отпуск — 53 дня. «Белавиа» объявила кастинг бортпроводников. Какую зарплату пообещали?