Кому из белорусов положена доплата 60% за работу по ночам? В Минтруда назвали условия

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Опубликовано: 18.10.2024 13:41 , Обновлено: 18.10.2024

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, какие доплаты положены белорусам при работе в ночное время. Так, их размер зависит от того, где трудится человек.

Во-первых, по информации ведомства, за каждый час работы ночью при сменном режиме должны начислять доплаты, размер которых определяет коллективный договор, соглашение, наниматель. Но этот размер должен быть не ниже 20% от часовой тарифной ставки (тарифного оклада).

Работникам бюджетных организаций и тех, где работники приравнены по оплате труда к сотрудникам таких структур, а также государственным служащим размер доплаты за работу ночью определяет правительство или уполномоченный им орган.

[info_b]Как пояснили в Департаменте госинспекции труда, ночной сменой считается та, в которой более 50% времени приходится на ночное время. Такая норма прописана в статье 70 Трудового кодекса Беларуси. А ночное время - это с 22 до 6 часов. [/info_b]

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Постановление Минтруда № 13 “Об оплате труда работников бюджетных организаций” от 3 апреля 2019 года содержит инструкцию с размерами доплат для них при работе в ночное время за каждый час:

60% от часового оклада - работникам организаций здравоохранения, медицинских подразделений воинских формирований и военизированных организаций, оказывающих экстренную и неотложную скорую медицинскую помощь,

50% - работникам, занятым на работах в чрезвычайных ситуациях, а также медработникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в постоянном круглосуточном наблюдении,

35% - другим работникам.

В Департаменте госинспекции труда также подчеркнули, что доплаты за каждый час работы в ночное время или ночную смену - это обязанность, а не право нанимателя.

Ранее Telegraf.news писал, что на выездном заседании президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси 3 октября министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сообщила о планах увеличить надбавку в 2025 году к зарплатам молодых специалистов, а также еще одной категории белорусов.

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