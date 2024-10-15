Зарплата - до 4000 рублей. Белорусам предложили 2 вакансии продавца фруктов и овощей. Где пообещали так платить?
На портале государственной службы занятости разместили две вакансии продавца овощей и фруктов с зарплатой от 3500 до 4000 рублей. Узнали, кто предложил такую работу, где нужно будет трудиться и какие зарплаты предложили продавцам в других организациях.
Вакансии опубликовал индивидуальный предприниматель Сергей Кулеш, который занимается розничной торговлей овощами и фруктами. Продавать его товар нужно будет в павильоне в Заславле Минской области. Работодатель написал лишь одно требование к кандидатам на должность - общее среднее образование.
Также есть информация, что работа односменная и на полную ставку. Вот контактный номер для заинтересованных: 8(029)3883300.
Какие зарплаты предложили продавцам в других организациях
Приведем несколько примеров для сравнения (выборка случайная). Так, ООО “Евроторг”, известное магазинами “Евроопт” по всей Беларуси, позвало на работу в Боровляны Минского района трех продавцов. Зарплата - 1600 - 1850 рублей.
Эта же компания продавцу в Дзержинске также на Минщине предложила зарплату от 1200 до 1400 рублей.
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ЗАО “Юнифуд”, которое владеет магазинами “Алми”, разместило на портале государственной службы занятости следующие вакансии продавца:
- в Барановичах Брестской области - 835 - 927 рублей,
- Бресте - 840 - 938 ,
- Светлогорске Гомельской области - 750 - 950 .
Вот какие зарплаты пообещало продавцам ООО “Либретик” (сеть магазинов “Соседи”):
- Рогачев в Гомельской области - 900 - 1350 рублей,
- Ляховичи на Брестчине - 800 - 1200 ,
- Борисов Минской области - 1000 - 1500 ,
- Могилев - 950 - 1425 ,
- Минск - 1200 - 1800 .
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