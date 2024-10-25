Отпуск — 53 дня. "Белавиа" объявила кастинг бортпроводников. Какую зарплату пообещали?

Опубликовано: 25.10.2024 20:47 , Обновлено: 25.10.2024

Авиакомпания "Белавиа" в пятницу, 25 октября, объявила конкурсный отбор на должность бортпроводника. Сколько человек планируют набрать для работы в небе, не рассказали, зато рассказали о длинном списке требований, среди которых, например, знание английского и китайского. Кроме того, авиаперевозчик пообещал отпуск длиной 53 дня и "надлежащий уровень оплаты труда".

На официальном сайте авиакомпании указаны 7 обязанностей будущих бортпроводников, 6 требований и столько же гарантий. Так, одними из главных задач являются “обеспечение авиационной безопасности”, “создание атмосферы гостеприимства и комфорта”, “разрешение конфликтных ситуаций”, а также оказание первой медицинской помощи. Кроме того, будущий сотрудник “Белавиа” должен обслуживать пассажиров и членов лётного экипажа, загружать багаж, питание и т.д.

Среди требований к кандидатам значатся такие, как:

высшее образование или обучение на заочной форме;

знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate;

знание китайского языка (приветствуется);

наличие документа воинского учёта (для военнообязанных лиц);

наличие сертификата врачебной лётно-экспертной комиссии (после прохождения предварительного отбора);

отсутствие вредных привычек и татуировок на открытых частях тела;

желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, общительность, энтузиазм, умение работать в команде, ответственность и дисциплинированность.

Взамен на соответствие требованиям “Белавиа” пообещала:

стабильную заработную плату, “надлежащий уровень оплаты труда”;

трудовой отпуск до 53 календарных дней;

компенсацию за проезд к месту работы;

материальную помощь и иные выплаты в случаях, предусмотренных коллективным договором;

страхование медицинских расходов работников и членов их семей;

корпоративные авиабилеты на регулярные рейсы “Белавиа” для работников авиакомпании и членов их семей.

Интересно, что самое главное — уровень зарплаты — в пресс-службе не указали, однако на одном из сайтов по поиску работы мы нашли актуальную вакансию, которую опубликовали в тот же день. Если верить предоставленной информации, будущим бортпроводникам пообещали от 1900 до 3000 рублей до вычета налогов.

Ранее Telegraf.news писал, что российская авиакомпания “Победа” решила приостановить полёты в Беларусь. Это следует из расписания авиаперевозчика, где забронировать билет после 26 октября уже невозможно. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений лоукостер не делал, в белорусском представительстве “Победы” сообщили, что отмена рейсов связана с зимним периодом.

Российская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь. Что случилось?