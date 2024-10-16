Зарплата — до 9700 рублей. БелАЭС позвала на работу почти 100 белорусов. Сколько пообещали рабочим без высшего образования?

Опубликовано: 16.10.2024 16:24 , Обновлено: 16.10.2024

Белорусская атомная электростанция опубликовала 97 вакансий с зарплатами до 9700 рублей. Так, на сегодняшний день предприятие нуждается в рабочих, слесарях, инженерах, крановщиках, начальниках и пр. Одни должности ожидаемо подразумевают высшее образование, а на другие, наоборот, готовы принять со средним специальным.

Самое высокое зарплатное предложение пообещали заместителю главного инженера. В описании вакансии, опубликованной на Интернет-портале государственной службы занятости, сказано, что наниматель предлагает постоянных характер труда, работу в одну смену и ежемесячный доход в виде 6264-9771 белорусских рублей. Из требований — 10 лет опыта и высшее образование. Правда, внизу значится надпись, что “кандидатура подобрана, проводятся проверочные мероприятия”.

Чуть меньшую зарплату предложили на БелАЭС начальнику смены. От потенциального кандидата также требуют 10-летний опыт и высшее образование. Взамен на “атомке” предложили работу в три смены, постоянный характер труда и заработную плату от 5198 до 7849 рублей. Правда, до вычета налогов или после, работодатель не уточнил.

Также Белорусская атомная электростанция в поисках ведущего инженера-физика реакторной установки. Будущий работник должен продемонстрировать отделу кадров диплом о высшем образовании и трудовую с 5-летним опытом работы. Если кандидатуру одобрят, наниматель пообещал зарплату в пределах 2035-3074 белорусских рублей.

А если нет высшего образования?

Идём вниз по списку и видим, что с понижением уровня образования снижаются и зарплаты. Например, старшему электромонтёру по обслуживанию электрооборудования на БелАЭС предложили от 1562 до 2749 рублей. Из требований — восьмой тарифный разряд и среднее специальное образование. Опыт на данной позиции не указан.

Почти такую же зарплату пообещали старшему оператору спецводоочистки — 1562-2859 рублей. В описании сказано, что на предприятие требуется сразу три сотрудника на данную должность. Из требований — диплом о среднем специальном образовании и восьмой тарифный разряд.

Тот же уровень образования требуется на должность э лектрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций. “Атомке” нужен человек с седьмой тарифной категорией, который готов работать в одну смену за зарплату в пределах 1479-2382 белорусских рублей.

Помимо этого, БелАЭС в поиске:

электромонтёра охранно-пожарной сигнализации (1461-2207 рублей); инженера по промышленной безопасности (1448-1964 рублей); электромонтёра по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (1396-2318 рублей); электромеханика по лифтам (1368-2202 рублей); слесаря-ремонтника (1368-2202 рублей); крановщика (1368-2202 рублей); электрогазосварщика (1368-2270 рублей) и др.

[info_b]С полным списком актуальных вакансий от Белорусской атомной электростанции можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости разместили две вакансии продавца овощей и фруктов с зарплатой от 3500 до 4000 рублей. Узнали, кто предложил такую работу, где нужно будет трудиться и какие зарплаты предложили продавцам в других организациях.

Зарплата — до 4000 рублей. Белорусам предложили 2 вакансии продавца фруктов и овощей. Где пообещали так платить?