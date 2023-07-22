До 100 руб. в месяц. Несколько банков предложили белорусам подзаработать. Что нужно сделать?
Несколько банков предложили своим клиентам подзаработать — привести нового клиента. В одних финучреждениях за новичка обещают 10 рублей, в других — в два раза больше. Где-то максимальная сумма заработка ограничена, а где-то — нет.
Так, «Приорбанк» обещает по 20 рублей за приведенного нового клиента, который откроет счет с карточкой Mastercard Standard и совершит по ней платеж на сумму от 50 рублей. Для того, чтобы получить бонус, у самого рекомендателя тоже должен быть счет в “Приорбанке” с привязанной к нему картой Mastercard Standard.
Вот условия:
- максимальная сумма такого заработка не может превышать 100 рублей в месяц;
- у того, которого вы хотите привести в банк, не должно быть действующих счетов в этом финучреждении;
- потратить бонус надо в течение 2,5 месяца, иначе он сгорит.
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«Цептер Банк» предлагает ваучер на 10 рублей за каждого приглашенного нового клиента в приложение Visa Extra. «Как только твой друг введет код при регистрации и привяжет карту Visa от „Цептер Банк“ — 10 рублей твои», — говорят в банке. Правда в контакт-центре не уточнили, есть ли ограничения по числу приглашенных друзей.
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«Сбер Банк (Беларусь)» предлагает 10 рублей за подключенного друга к специальной карте. При этом у рекомендателя самого должна быть такая же карта, а подарок он получит тогда, когда приглашенный им человек начнет пользоваться картой.
Приведенный клиент также получит бонус в 10 рублей. «Количество приглашенных друзей и сумма заработка не ограничены», — уточнили в банке.
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