До 100 руб. в месяц. Несколько банков предложили белорусам подзаработать. Что нужно сделать?

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Опубликовано: 22.07.2023 15:02 , Обновлено: 22.07.2023

Несколько банков предложили своим клиентам подзаработать — привести нового клиента. В одних финучреждениях за новичка обещают 10 рублей, в других — в два раза больше. Где-то максимальная сумма заработка ограничена, а где-то — нет.

Так, «Приорбанк» обещает по 20 рублей за приведенного нового клиента, который откроет счет с карточкой Mastercard Standard и совершит по ней платеж на сумму от 50 рублей. Для того, чтобы получить бонус, у самого рекомендателя тоже должен быть счет в “Приорбанке” с привязанной к нему картой Mastercard Standard.

Вот условия:

максимальная сумма такого заработка не может превышать 100 рублей в месяц;

у того, которого вы хотите привести в банк, не должно быть действующих счетов в этом финучреждении;

потратить бонус надо в течение 2,5 месяца, иначе он сгорит.

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«Цептер Банк» предлагает ваучер на 10 рублей за каждого приглашенного нового клиента в приложение Visa Extra. «Как только твой друг введет код при регистрации и привяжет карту Visa от „Цептер Банк“ — 10 рублей твои», — говорят в банке. Правда в контакт-центре не уточнили, есть ли ограничения по числу приглашенных друзей.

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«Сбер Банк (Беларусь)» предлагает 10 рублей за подключенного друга к специальной карте. При этом у рекомендателя самого должна быть такая же карта, а подарок он получит тогда, когда приглашенный им человек начнет пользоваться картой.

Приведенный клиент также получит бонус в 10 рублей. «Количество приглашенных друзей и сумма заработка не ограничены», — уточнили в банке.

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