"Технобанк" объявил о прекращении выпуска электронных рублей в WebMoney

💼 Официально

Опубликовано: 20.07.2023 09:19 , Обновлено: 20.07.2023

Белорусский "Технобанк" официально объявил о прекращении эмиссии электронных денег WBM - эквивалента белорусских рублей в международной платежной системе WebMoneyTransfer. Выпускать электронные рубли банк перестанет через месяц - с 21 августа 2023 года.

В “Технобанке” предупредили клиентов о том, что погасить электронные деньги WBM можно будет в течение трех месяцев - “в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь”.

[info_b]WebMoney Transfer - одна из крупнейших и широко распространенная в различных странах мира электронная платежная система, построенная на основе электронных кошельков, действующая с 1998 года. В Беларуси гарантом по WBM в системе WebMoneyTransfer с 2006 года выступает открытое акционерное общество “Технобанк”.[/info_b]

Напомним, в апреле этого года в Нацбанке Беларуси заявили о разработке концепции белорусского цифрового рубля, как третьей формы денег. Для начала пообещали провести пилотный проект , “эксперимент с узким кругом участников - банков и физических лиц”, чтобы убедиться, что подходы работают.