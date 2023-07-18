Банкам запретили требовать с белорусов повышенные проценты за просрочку по кредитам

💼 Официально

Опубликовано: 18.07.2023 08:40 , Обновлено: 18.07.2023

В Беларуси банкам официально запретили прописывать в кредитных договорах условия уплаты процентов в повышенном размере в случае просрочки платежей. Этот запрет прописан в новом Законе "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", который 17 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Данным документом были внесены соответствующие изменения в Банковский кодекс Беларуси. В числе прочего, законом ограничиваются размеры штрафов и неустоек, которые обычно обязаны платить недобросовестные кредитополучатели. Также в документе прописали случаи, когда банк имеет право потребовать от получателя кредита его досрочного возврата (в частности, при возникновении оснований, которые “объективно создают значительные риски невозврата кредита”).

Как подчеркнули в Администрации президента, в целом новый закон направлен на “повышение уровня правовой защиты потребителей банковских услуг”, “совершенствование правового регулирования банковских отношений” и “исключение чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей”.

Кроме того, новый закон расширим цели деятельности Национального банка. Теперь на ряду с “поддержанием ценовой стабильности”, Нацбанк будет также отвечать за “обеспечение финансовой стабильности” и “содействие устойчивому экономическому развитию” Беларуси.

Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?

Напомним, ранее Нацбанк анонсировал ряд нововведений, которые коснутся кредитных историй белорусов. Так, с 1 сентября банки должны будут оперативнее передавать информацию в кредитный реестр по выданным белорусам кредитам, а с 4 июля были изменены условия предоставления кредитных отчетов клиентов банков.