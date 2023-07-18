Один из белорусских банков решил отключить интернет-банкинг

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Опубликовано: 18.07.2023 13:21 , Обновлено: 18.07.2023

В пресс-службе «БНБ-Банк» заявили, что с 24 июля интернет-банкинг отключат и предложили альтернативу.

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В учреждении рассказали, что зайти в мобильный банк можно под теми же логином и паролем, под которыми ранее заходили в интернет-банк. При этом все карточки и счета, история операций и выписки останутся на месте, сразу же подгрузятся после регистрации в мобильном приложении банка.

В ведомстве подчеркнули, что их приложение признано лучшим по итогам конкурса «Банк Года - 2021» и отметили, что в программе намного больше опций, чем в интернет-банке.

Напомним, ранее Телеграф писал, что банкоматы белорусского банка два дня не будут работать в пяти городах:

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