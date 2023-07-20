Один из банков разрешил белорусам пользоваться просроченными карточками 2 года. Но не всеми

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Опубликовано: 20.07.2023 12:54 , Обновлено: 20.07.2023

«Cбер Банк» продлил работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается с 31 июля по 31 декабря 2023 года.

Продление доступно для личных, пенсионных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition (в т.ч. Compass Black Edition), а также карт в рамках продуктов КартаFUN и Fun Platinum, пакетов услуг “Сбербанк Первый” и “Премиум”.

В банке рассказали,что этими картами можно будет пользоваться еще два года без физического перевыпуска и обращения в офис банка.

[info_b]Для продления работы карты потребуется ее активация — держателю нужно проверить баланс карты в банкомате любого банка (услуга бесплатна). После этого пользоваться картой можно будет еще 2 года, а новый срок действия отобразится в мобильном и интернет-банке СберБанк Онлайн.[/info_b]

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Другие карты и карты, оформленные по доверенности, продлению не подлежат, для их перевыпуска нужно обратиться в банк.

Ранее Телеграф писал, что один из белорусских банков решил отключить интернет-банкинг:

Один из белорусских банков решил отключить интернет-банкинг