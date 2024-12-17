"Что-то странное происходит" – Белорусы пожаловались на мелкую картошку, полугнилой лук и "топовую" хурму в магазинах

🎥 Видео

Опубликовано: 17.12.2024 11:02 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok в последнее время всё чаще стали появляться видео из белорусских магазинов, в которых покупатели жалуются на качество свежих овощей и фруктов на прилавках. Судя по тому, что видео поступают из разных регионов, а жалуются белорусы на магазины разных торговых сетей, проблема эта приобретает массовый характер.

Так, блогер vladis.1ove на днях показал, какую “топовую хурму” завезли в один из столичных магазинов низких цен. По словам мужчины, когда он увидел, что из себя представляет фрукт по 4,76 рубля за кило, он “был просто в шоке, что такое можно продавать”.

“Чёрная, мягкая, почти уже гнилая. И имеет небольшой размер, чтобы легко влазила прямо целиком в рот”, - в иронией прокомментировал мужчина качество фруктов сомнительного внешнего вида.

В комментариях под видео развернулась целая дискуссия, причём многие встали на защиту “топовой хурмы”.

“Это самая вкусная хурма! Хоть и выглядит так себе”, - написала одна из зрительниц.

Другая призналась, что её знакомых в Италии “хурма росла во дворе вот точно такая же”, но “они её не ели вообще никогда и называли “каки”.

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Тем не менее, у большинства комментаторов внешний вид фруктов всё же вызвал сомнения в качестве. Кто-то даже категорично заявил, что фрукты в таком виде “и бесплатно невозможно брать”.

Впрочем, судя по комментариям, фрукты - не единственная “гастро-боль” белорусов в этом сезоне. Немало претензий у покупателей и к овощам.

“А как вам картошка в этом году? Что покрупнее - 50% на выброс, а остальная на семена годится. Раньше такую в продажу не давали”, - заявил один из зрителей.

Словно в подтверждение его слов - ролик другого пользователя видеоплатформы под ником krestnaya_fey. Женщина пожаловалась на мелкую картошку в одном из сетевых магазинов. По её словам, средний размер картошки, которую продают по 1,03 рубля - “чуть больше грецкого ореха”.

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Рядом, как показала автор видео, есть и мытый вариант картошки, за 1,99 рубля. Правда, такая “обработка” овощ не спасла, как отметила автор - практически вся картошка, показанная женщиной, зеленоватого оттенка. Как предположила автор, её “в пищу вообще употреблять нельзя”.

Другой пользователь (под ником myfoodloving) показал кадры из другого магазина этой же торговой сети, пожаловавшись на плохое качество лука. По его словам, он не может купить овощ приличного качества в этом магазине уже вторую неделю подряд. По словам мужчины, он “весь какой-то убогий, мелкий, “мусорных размеров”, да ещё и полугнилой”.

“Что вообще происходит?” - обратился с вопросом к зрителям автор ролика.

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Многие комментаторы претензии автора поддержали, отметив, к тому же, что это ещё и “вопрос выбора, которого нет”.

“Во всех сетях такой мрак с овощами… Причем выращенный в Беларуси, что очень огорчает. Куда катится сельское хозяйство??? В реализацию отгружают для людей, что должно идти на корм скоту…” - посетовала одна из зрительниц.

Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, сегодня у белорусов есть прекрасная возможность озвучить свои претензии к качеству, ассортименту, а также ценам на продуктовые товары не зрителям и читателям соцсетей, а Комитету госконтроля. Ведомство выделило один день, в течение которого белорусы могут позвонить на “горячую” линию и рассказать о своих проблемах, с которыми они столкнулись в торговых сетях в преддверии новогодних праздников.

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