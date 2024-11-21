В МАРТ предложили белорусам жаловаться на дорогие картошку и капусту. По каким телефонами звонить?

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Опубликовано: 21.11.2024 14:50 , Обновлено: 21.11.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 октября 2024 по 1 мая 2025 года установило предельно максимальные розничные цены на картофель, свёклу, морковь (за исключением мытой), белокочанную капусту, репчатый лук, яблоки и огурцы. В случае, если овощи дороже, чем надо, в МАРТ предложили сообщать об этом на "горячую линию".

В ведомстве обратили внимание, что данные ограничения не распространяются на физических лиц, которые занимаются продажей собственных овощей, выращенных на дачных участках. В случае, если покупатель обнаружил, что цены превышают те размеры, которые МАРТ установил для каждого месяца, белорусов попросили сообщать об этом по телефонам:

40-71-76 – в Бресте,

63-95-00 – в Витебске,

53-70-31 – в Гомеле,

68-49-75 – в Гродно,

72-92-62 – в Могилёве,

379-23-80 – в Минске,

358-3401 – в Минской области.

Ранее Telegraf.news писал, почему в Беларуси решили ввести лицензирование экспорта плодоовощной продукции. По словам главы МАРТ, это необходимо, чтобы исключить «неконтролируемый вывоз» лука, капусты и яблок. Если этого не сделать, то собственных овощей, как утверждает глава МАРТ, может не хватить самим белорусам.

Глава МАРТ объяснил, почему в Беларуси решили ограничить вывоз капусты, лука и яблок

Кроме того, мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года. Соответствующее постановление №68 от 5 ноября опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

На сколько могут вырасти цены до конца 2024 года? В МАРТ Беларуси установили лимит