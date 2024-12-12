Совмин ограничил вывоз картошки из Беларуси на 3 месяца

Опубликовано: 12.12.2024 18:46 , Обновлено: 12.12.2024

Правительство Беларуси на три месяца запретило вывозить из страны картофель. Соответствующее решение сегодня подписал премьер-министр Республики Роман Головченко. В пресс-службе Совета министров сообщили, что сделали это для "обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период".

Проще говоря, правительство Беларуси обеспокоено, что нам с вами не хватит этой самой картошки. Поэтому в Совмине и решили ввести временный запрет на её вывоз за границу. Действовать он будет как минимум три месяца, заявили власти.

Они добавили, что экспорт продукции “вне зависимости от страны происхождения” будет осуществляться по разовым лицензиями, которые Министерство антимонопольного регулирования и торговли пообещало выдавать “по согласованию” с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии, по словам правительства, будет приниматься уполномоченными органами “исходя из оценки соотношения свободных ресурсов” картофеля в Беларуси и “потребности страны в ней” на момент согласования.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил ввозить в Беларусь и Россию без таможенной пошлины яблоки, морковь и мясо крупного рогатого скота. Льгота на первые два продукта будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

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Также мы рассказывали, почему картошка в Беларуси в этом году так подорожала и почему её качество в магазинах зачастую не удовлетворяет покупателей. Разобраться в этом помог Дмитрий Калистратов, основатель и владелец оптовой компании крестьянского фермерского хозяйства “Журавлиный Крик”.

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