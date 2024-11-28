«Стоит не копейки» - Фермер назвал причины подорожания картошки в Беларуси и объяснил, что с ней «не так» в магазинах

Опубликовано: 28.11.2024 16:30 , Обновлено: 25.04.2025

Почему картошка в Беларуси в этом году так подорожала и почему качество этого овоща в магазинах зачастую не удовлетворяет покупателей? На эти вопросы ответил Дмитрий Калистратов, основатель и владелец оптовой компании крестьянского фермерского хозяйства "Журавлиный Крик".

В интервью порталу Onliner предприниматель объяснил, что на цену белорусской картошки в этом году повлиял целый ряд факторов.

Во-первых, сокращение объемов посевных площадей. На этот шаг белорусские фермеры, по словам Калистратова, пошли из-за того, что “картошка минусовала” последние два-три года, то есть производители не могли продать весь объём выращенных овощей и они просто оставались в хранилищах.

“Какой смысл выращивать, если он не нужен? Перепроизводство было и в других странах, так что площади сократили”, - пояснил фермер.

Во-вторых, не особо урожайный год. По словам Калистратова, в Беларуси в этом году урожайность “ещё нормальная”, а вот в других странах - совсем невысокая.

Из-за этого правительству пришлось установить “потолок цен” и потребовать от фермеров в первую очередь обеспечить запасами стабилизационные фонды и лишь потом рассматривать возможность экспорта овощей, на котором в таких условиях можно заработать больше, чем на внутреннем рынке.

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“Огромные потери” и “понятные правила игры”

“Большие деньги при таком регулировании не зарабатываются, но понятно, что правительство хочет порядок на полках. Поднять цены по некоторым позициям буквально на 15—20 копеек — и это совсем другая ситуация для фермеров”, - отметил предприниматель.

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Он подчеркнул, что из-за того, что в прошлом году “картошку некуда было продавать”, бизнес понёс “огромные потери и призвал власти “выработать понятные правила игры для всех: фермеров, сетей, контролирующих органов и населения”, вместо принятой практики временных ограничений.

“В целом надо понимать, что картошка стоит не копейки, это огромный труд и вложение больших денег. (…) При этом все дорожает: удобрения, техника, кредиты, лизинги. С учетом этого формируется определенная себестоимость”, - объяснил принципы ценообразования на картофель предприниматель.

[info_b]По данным Национального статистического комитета, за год картофель в Беларуси подорожал более чем в полтора раза: если в октябре 2023 года килограмм можно было купить в среднем за 77 копеек, то в октябре 2024 года цена в среднем по Беларуси составила 1,25 рубля . Цена на мытый картофель в магазинах, как правило, в 1,5-2 раза дороже немытого.[/info_b]

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Отвечая на жалобы некоторых покупателей на качество картошки на полках магазинов, Калистратов заверил, что белорусские торговые сети “следят за качеством” и берут только хорошую картошку.

“Когда на прилавок высыпают две-три сетки назальной картошки, то первые покупатели выбирают лучшую. Когда две сетки забрали, человек приходит и говорит: “Ой, какая плохая картошка”. Так хорошую выбрали!” - объяснил фермер и предложил тем, кто ратует за качество выбирать фасованную картошку или мытую. В этом случае, по словам предпринимателя, картошка “в 95% будет хорошей”.

[info_b]Полную версию интервью с предпринимателем можно прочесть на портале Onliner по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 октября 2024 по 1 мая 2025 года установило предельно максимальные розничные цены на картофель, свёклу, морковь (за исключением мытой), белокочанную капусту, репчатый лук, яблоки и огурцы. В случае, если овощи дороже, чем надо, в МАРТ предложили сообщать об этом на “горячую линию”.

В МАРТ предложили белорусам жаловаться на дорогие картошку и капусту. По каким телефонами звонить?