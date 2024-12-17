КГК дал белорусам один день, чтобы пожаловаться на качество и цены «новогодних» продуктов

Опубликовано: 17.12.2024 07:37 , Обновлено: 17.12.2024

Комитет госконтроля (КГК) выделил один день, в течение которого белорусы могут организованно пожаловаться на продовольственные товары в магазинах и на рынках страны. Очередную "горячую" линию ведомство специально решило открыть в преддверии новогодних праздников.

Как пояснили в КГК, на выделенную “горячую” линию - по короткому номеру 191 - белорусы могут позвонить во вторник, 17 декабря. Жалобы, с которыми белорусы столкнулись во время закупки продуктами к праздникам, будут принимать по трём основным вопросам, касающимся предновогодней торговли:

на отсутствие в продаже отдельных позиций продовольственных товаров;

на ненадлежащее качество продуктов;

на цены на продукты.

Работать “горячая” линия начнёт сегодня в 9:00 и закроется в 18:00, с часовым перерывом на обед - с 13:00 до 14:00.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Комитет государственного контроля опубликовал план проверок по каждому региону страны, которые ведомство запланировало с января по июнь 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, уменьшилось на 9,9%. А если провести параллель с периодом за июнь-декабрь текущего года, то, наоборот, число “визитов” стало больше на 20%.

Госконтроль назвал список компаний в Беларуси, куда придут с проверками в первой половине 2025 года