Было 38 рублей за кило, стало 63? Ценник на конфеты "Коммунарки" вызвал споры среди белорусов

🔄 Обновлено

Опубликовано: 25.04.2025 18:47 , Обновлено: 27.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала два ценника на одни и те же конфеты кондитерской фабрики "Коммунарка" в магазине торговой сети "Гиппо". Отличались даты и сама стоимость: 38,39 рубля и 63,36. Комментаторы стали спорить, из-за чего такое значительное подорожание.

“Кто в курсе, что происходит с “Коммунаркой”?” - [link href=“https://www.tiktok.com/@valentina98052/photo/7496527386037587255?_d=secCgYIASAHKAESPgo8aPGvTua%2FPA1099fGV8G0udsiylwd8xI9UsmjmLz79hFYwGEb0isau1CHabSpb5KOrlHqClk%2BSB5%2F16VyGgA%3D&_r=1&_svg=1&aweme_type=150&checksum=8fa04893a14de98bb9edaad9efcf093e58579fbae93cb8e1b189eeeaadb44450&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAgdyAlVJbxFKJyY_VSD98pwxkOjC2TqBGmnicSlO2UX7oTscbzQkfO9j9hdt2u4ZI&share_app_id=1233&share_item_id=7496527386037587255&share_link_id=cdb499f8-652e-4fee-8652-7ae392551968&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1745561616&u_code=e8ejk6kca3k18f&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7245989065748087814&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy” target=“_blank” rel=“noopener”] спросила [/link] автор видео. Так изменилась стоимость конфет “Трюфели”. Первый ценник датирован 24 марта (где 38,39 рубля), второй - 23 апреля (63,36). То есть, согласно этим данным, цена выросла на 24,97 рубля, или на 65%.

Обновлено 26 апреля в Telegram-канале "Коммунарка это МЫ!" опубликовали официальный комментарий о подорожании этих конфет. «С начала года цены на какао-бобы и их производные, которые предприятие закупает за рубежом, выросли более чем на 30%. В конфете «Трюфель» содержание какао-продуктов превышает 70% ее себестоимости», — сказали в источнике.

«Рассматривался вариант снять с производства» — «Коммунарка» объяснила подорожание своих «Трюфелей»

В одном из комментариев автор видео утверждала, что “мартовский ценник поменяли после обеда 23 апреля”. “Ценник поменяли после визита представителей “Коммунарки”, так сказали работники магазина, которые тоже были в шоке!!!” - написала белоруска.

“Неурожай какао-зерен, ну или того, из чего делают какао-масло, на биржах, где его закупают, цена в три раза взлетела”, - объяснил подорожание один комментатор.

Другой обвинил курс доллара: “Доллар подорожал на две копейки, ну и вот”. Еще одна пользовательница TikTok сказала, что “это не “Коммунарка”, а “Гиппо” устанавливает цены”.

С ней не согласились: “Нет, цена от поставщика”. “Хочу заметить, в “Спартаке” цены адекватные… Коммунарка, конечно ???”, - поделился мнением еще один юзер.

“Это происходит, скорее всего, не с “Коммунаркой”, а с торговыми организациями”, - думает пользователь TikTok. “Если сделано реально из какао-бобов, цена будет расти, так как цена на мировом рынке сильно выросла”, - пояснил другой комментатор.

“Не нравится - сами попробуйте вырастить. Я осенью всегда три мешка на ярмарке покупаю, на всю зиму хватает”, - написал третий. На уточняющий вопрос пользователя TikTok “Три мешка конфет?” он ответил положительно.

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

Что влияет на цену сладостей?

Ранее главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд рассказала журналистам Telegraf.news о двух факторах, которые влияют на стоимость кондитерской продукции. Во-первых, цена зависит от ингредиентов . Чем дороже состав, тем выше итоговая стоимость, объясняла Мацыгуд. Например, конфеты с кондитерской глазурью будут стоить дешевле, чем с шоколадной.

«Вторым пунктом идет технология производства . Если конфеты выпускают на высокопроизводительной линии, где работает небольшое количество людей, то и себестоимость будет ниже. А если, например, линия старая, да еще и ингредиенты дорогие, — это честная цена», — заверила главный технолог “Коммунарки”.

При этом сделать так, чтобы конфеты “подороже” делали на линии, где «подешевле», — нельзя. Как сказала Мацыгуд, это будет уже совсем другая продукция: вкус станет непривычным и любимые сладости будет не узнать.

Почему конфеты «Любимая Алёнка» дороже «Ромашки»? На «Коммунарке» назвали 2 фактора, от которых зависит цена сладостей

А по словам генерального директора СОАО «Коммунарка» Сергея Анюховского, который тоже побеседовал с Telegraf.news, в 2024 году по сравнению с 2023-м какао-бобы подорожали в три раза.

«Что касается уровня цен (вы спросили, какой должен быть). Как минимум на 20% будет повышение весной [2025 года]”, — сказал еще зимой Анюховский.

«Неизбежный фактор» — Гендиректор «Коммунарки» рассказал, какими будут цены на шоколадки и конфеты к весне 2025 года в Беларуси