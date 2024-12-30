Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

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Опубликовано: 30.12.2024 13:48 , Обновлено: 25.04.2025

Иногда любители сладостей жалуются, что в фирменных магазинах конфеты и шоколад дороже, чем, например, в гипермаркетах. Мол, в первых за плитку просят 4 рубля, а во вторых её можно найти за 3,20. Почему так происходит и где всё-таки выгоднее закупаться, рассказала журналистам Telegraf.news начальник управления по качеству столичной фабрики «Коммунарка» Анна Козырь.

Так, недавно белоруска пожаловалась в TikTok, что не понимает “фишки”, когда цена в фирменных магазинах выше, чем в обычном магазине. Она привела пример, что в “Спартаке” их конфеты “Аленка” стоят 29,70 белорусских рублей, а в магазине “Копеечка” - 22,99 (то есть, на целых 6,71 рубля дешевле).

Подобные вопросы возникали у пользователей соцсетей и к другим магазинам, в том числе к фабрике “Коммунарка”.

Что происходит с ценами на конфеты в разных магазинах?

Дело в том, что некоторые торговые сети могут устанавливать собственную скидку, делая свою прибыль меньше, рассказали на “Коммунарке”. Такое решение принимает их руководство, и с производителем сладостей это никак не связано. Поэтому, объяснила специалист, у белорусов может сложиться мнение, что в фирменных магазинах дороже.

«Все акции в первую очередь мы проводим у себя, будь то новинки или что-то другое. Наши цены – стандартные. Да, гипермаркеты действительно могут установить торговую надбавку, за счёт которой одна позиция будет дешевле, а вторая, наоборот, дороже», — объяснила Анна Козырь.

Таким образом, цены на сладости в обычных магазинах не всегда ниже, чем в фирменных. Поэтому перед тем, как покупать шоколадки и конфеты, стоит изучить, где есть скидки - и выгодно закупиться.

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Фото Telegraf.news

От чего зависит цена на конфеты?

Во-первых, по словам специалистов “Коммунарки”, стоимость того или иного вида продукции зависит от ингредиентов. Чем дороже состав, тем она выше. Например, конфеты с кондитерской глазурью будут дешевле, чем с шоколадной и т.д. Это первый фактор.

«Вторым пунктом идёт технология производства. Если конфеты выпускают на высокопроизводительной линии, где работает небольшое количество людей, то и себестоимость будет ниже. А если, например, линия старая, да ещё и ингредиенты дорогие, — это честная цена», — объяснила главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд.

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Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы жалуются, что при покупке конфет на развес нельзя посмотреть, где и когда они сделаны. Ведь берёшь шоколадку или сладости в упаковке — всё чётко: дата изготовления и срок годности указаны чёрным по белому. А что делать с продукцией, которую насыпаешь прямо с витрины? На столичной фабрике «Коммунарка» журналистам Telegraf.news рассказали, как быть в такой ситуации.

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