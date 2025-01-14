Почему конфеты «Любимая Алёнка» дороже «Ромашки»? На «Коммунарке» назвали 2 фактора, от которых зависит цена сладостей

Опубликовано: 14.01.2025 09:59 , Обновлено: 13.02.2025

Бывает, зайдёшь в магазин за чем-нибудь сладеньким и удивляешься: за 300 граммов «Ромашки» просят 3 рубля, а «Любимой Алёнки» — все 10. От чего зависит цена на те или иные конфеты? Главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд рассказала журналистам Telegraf.news о 2 факторах, которые влияют на стоимость кондитерской продукции.

Скажем сразу – спрос здесь ни при чём. Как бы белорусы ни любили «Столичные» или «Любимую Алёнку», цена от этого выше не станет, заверили на предприятии. А вот от чего она действительно зависит, так это от ингредиентов. Чем дороже состав, тем выше итоговая стоимость. Например, конфеты с кондитерской глазурью будут дешевле, чем с шоколадной и т.д. Это первый фактор.

[info_b] В чем отличие шоколадной и кондитерской глазури?

Шоколадная глазурь обычно стоит дороже, так как состоит из какао-порошка, сахара и жиров, таких как масло какао или растительное масло. Согласно Wikipedia, в её составе должно быть не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, включая как минимум 12% масла какао.

В отличие от этого, в кондитерской глазури вместо масла какао используют заменители — лауриновые (кокосовое или пальмоядровое масла) или нелауриновые (на основе рапсового, подсолнечного, соевого и пальмового масел), а также добавляют красители и ароматизаторы. Именно поэтому такие конфеты дешевле. [/info_b]

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

Процесс производства конфет на "Коммунарке". Фото: Telegraf.news

«Вторым пунктом идёт технология производства. Если конфеты выпускают на высокопроизводительной линии, где работает небольшое количество людей, то и себестоимость будет ниже. А если, например, линия старая, да ещё и ингредиенты дорогие, — это честная цена», — заверила Ирина Мацыгуд.

При этом сделать так, чтобы конфеты «подороже» делали на линии, где «подешевле», — нельзя. По словам технолога, это будет уже совсем другая продукция: вкус станет непривычным и любимые сладости будет не узнать. Проще говоря, технически это невозможно.

Главный технолог СОАО "Коммунарка" Ирина Мацыгуд. Фото Telegraf.news

Какие самые дешёвые и дорогие конфеты у «Коммунарки»?

На сайте одной из популярных торговых сетей мы обнаружили, что самыми дешёвыми конфетами на фабрике являются «Черёмушки» — всего 12 рублей за килограмм. А вот самыми дорогими стали «Мишка на поляне» — почти 46 рублей за кило. И действительно, в составе первых значится более дешёвая кондитерская глазурь, а в составе вторых — шоколадная.

[info_b]Важно отметить, что эти данные – приблизительные, так как в разных магазинах цены могут отличаться, а на сайте наверняка были представлены далеко не все виды кондитерской продукции «Коммунарки».[/info_b]

От чего зависит себестоимость продукции?

Напомним, себестоимость — это стоимость всех затрат на создание и реализацию конкретного товара или услуги. Её рассчитывают, чтобы предложить потребителям разумную цену и не торговать себе в убыток. Обычно она складывается из производственных расходов (на сырьё, материалы, труд, энергию и амортизацию оборудования) и коммерческих (на маркетинг, продажи, административные расходы и логистику).

[info_b]Снизить себестоимость можно путём оптимизации производственных процессов, улучшения системы управления запасами, поиска альтернативных поставщиков и др. Однако отметим, что по тем или иным причинам это возможно далеко не всегда. [/info_b]

Почему в одной шоколадке 100 граммов, а в другой – 85? На «Коммунарке» объяснили, почему не считают это «шринкфляцией»

Рост цен на какао по всему миру

Напомним, что в начале 2024 года в ряде стран наблюдалось значительное повышение цен на какао-бобы — стоимость превысила 6 тысяч долларов за тонну. В связи с этим мировые компании, производящие шоколадные изделия, начали снижать содержание какао-масла в своей продукции.

Причинами этого стали сильная засуха, болезни сельскохозяйственных культур и логистические трудности, с которыми столкнулись производители какао-бобов в Западной Африке, сообщило международное информационное агентство Bloomberg.

К слову, по словам генерального директора СОАО «Коммунарка» Сергея Анюховского, в 2024 году по сравнению с 2023 годом какао-бобы подорожали в 3 раза.

“Что касается уровня цен, вы спросили, какой должен быть, — как минимум на 20% будет повышение весной [2025 года]”, — не стал успокаивать он ненужными надеждами главреда Telegraf.news, а вместе с ним и значительную часть белорусов.

«Неизбежный фактор» — Гендиректор «Коммунарки» рассказал, какими будут цены на шоколадки и конфеты к весне 2025 года в Беларуси

[avtor]