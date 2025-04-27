"Рассматривался вариант снять с производства" - "Коммунарка" объяснила подорожание своих "Трюфелей"

Опубликовано: 27.04.2025 13:01 , Обновлено: 30.04.2025

На фоне новости, где белоруска в TikTok показала подорожание конфет "Трюфели" производства "Коммунарки" в магазине, на фабрике прокомментировали такую меру. В Telegram-канале "Коммунарка - это МЫ!" написали, что рассматривали вариант снять эту продукцию с производства.

“С начала года цены на какао-бобы и их производные, которые предприятие закупает за рубежом, выросли более чем на 30%. В конфете «Трюфели» содержание какао-продуктов превышает 70% ее себестоимости”, - сказали в источнике.

Там сообщили, что “рассматривался вариант снять этот продукт с производства, так как предприятие не может работать в условиях отрицательной рентабельности”. Но “чтобы не лишать наших дорогих покупателей права выбора”, и приняли “непростое решение о повышении цены”, [link href=“https://t.me/kommunarka1905/9970” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в Telegram-канале “Коммунарка - это МЫ!”.

Конфеты "Трюфели"

Напомним, несколько дней назад белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала два ценника на конфеты “Трюфели” кондитерской фабрики “Коммунарка” в магазине торговой сети “Гиппо”. Как писал Telegraf.news, отличались даты и сама стоимость: 38,39 рубля и 63,36.

Первый ценник датирован 24 марта (где 38,39 рубля), второй — 23 апреля (63,36). То есть, согласно этим данным, цена выросла на 24,97 рубля, или на 65%. В одном из комментариев автор видео утверждала, что «мартовский ценник поменяли после обеда 23 апреля».

«Ценник поменяли после визита представителей «Коммунарки», так сказали работники магазина, которые тоже были в шоке!!!» — написала белоруска.

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