"Будем ждать дождя" - Брыло рассказал об опасности урожаю в Беларуси

Опубликовано: 12.06.2023 07:54 , Обновлено: 12.06.2023

Министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в интервью телеканалу ОНТ заявил, что аграрии "начинают переживать" из-за последствий засушливой погоды в стране. По его словам, урожаю грозит опасность.

«Все технологические мероприятия, которые нужно было провести на полях, мы сделали вовремя и в срок. Надо отдать должное нашим аграриям, президенту и правительству. Жара чуть выбивает нас из колеи. Мы начинаем переживать. Будем убирать, будем кормить, будем ждать дождя», - пообещал чиновник.

По его словам, часть засеянных полей под зерновые придется заново пересевать. “Большое количество земли будем пересевать - это надо сделать, потому что подгорают посевы”, - пояснил министр.

Напомним, что белорусские метеорологи назвали май одним из самых засушливых за десятки лет.

Тем временем, в некоторых частях Беларуси дожди прошли. И даже с градом. Кажется, Телеграф знает “виновников”.

Стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы