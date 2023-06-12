"Будем ждать дождя" - Брыло рассказал об опасности урожаю в Беларуси
Министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в интервью телеканалу ОНТ заявил, что аграрии "начинают переживать" из-за последствий засушливой погоды в стране. По его словам, урожаю грозит опасность.
«Все технологические мероприятия, которые нужно было провести на полях, мы сделали вовремя и в срок. Надо отдать должное нашим аграриям, президенту и правительству. Жара чуть выбивает нас из колеи. Мы начинаем переживать. Будем убирать, будем кормить, будем ждать дождя», - пообещал чиновник.
По его словам, часть засеянных полей под зерновые придется заново пересевать. “Большое количество земли будем пересевать - это надо сделать, потому что подгорают посевы”, - пояснил министр.
Напомним, что белорусские метеорологи назвали май одним из самых засушливых за десятки лет.
Тем временем, в некоторых частях Беларуси дожди прошли. И даже с градом. Кажется, Телеграф знает “виновников”.