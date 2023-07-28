Лукашенко массово сменил министров, директоров и чиновников

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Опубликовано: 28.07.2023 13:42 , Обновлено: 28.07.2023

В пятницу, 28 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, разом сменив руководителей двух министерств, назначив их заместителей и членов облисполкомов. Он также согласовал кандидатуры руководителей пяти ключевых предприятий страны - "Нафтан", "Агат", "СветлогорскХимволокно", Оршанского льнокомбината и киностудии "Беларусьфильм".

С этого дня Министерство жилищно-коммунального хозяйства возглавляет Геннадий Трубило, а Министерство транспорта и коммуникаций - Алексей Ляхнович.

Игоря Брыло, который до недавнего времени возглавлял Минсельхозпрод, Лукашенко назначил своим помощником - инспектором по Витебской области.

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Кроме того, Лукашенко санкционировал назначение следующих руководителей предприятий:

Олега Жебина - в качестве гендиректора ОАО “Нафтан”;

Виталия Осипенко - в качестве гендиректора ОАО “СветлогорскХимволокно”;

Алексея Бевзюка - в качестве директора ОАО “Агат - системы управления” (управляющая компания холдинга “Геоинформационные системы управления”);

Олега Буянова - в качестве гендиректора Оршанского льнокомбината;

Юрия Алексея - в качестве гендиректора национальной киностудии “Беларусьфильм”.

В числе прочих назначений, озвученных Администрацией Лукашенко 28 июля, следующие:

Юрий Голубев - утверждён на посту ректора Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина;

Андрей Ромашко - назначен заместителем министра ЖКХ;

Денис Коржицкий - назначен первым зампредседателя Госкомитета по науке и технологиям;

Виктор Рагусский - назначен зампредседателя Минского облисполкома по вопросам строительства и ЖКХ;

Сергей Лободинский - назначен членом Брестского облисполкома;

Елена Богдан - назначена заместителем госсекретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства.

Отметим, что кресло министра сельского хозяйства, освобождённое 21 июля Игорем Брыло, осталось вакантным, при том что сам Лукашенко поручал подобрать новую кандидатуру в течение недели.

“Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это”, — заявил тогда президент.