Лукашенко уволил министра сельского хозяйства - "Не в ссылку отправляю"

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Опубликовано: 21.07.2023 17:23 , Обновлено: 21.07.2023

Александр Лукашенко провел 21 июля селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, в ходе которого решил снять с должности главу Минсельхозпрода Игоря Брыло, и назначить его помощником по Витебской области.

«Значит, с этой вот уборочной кампании министра сельского хозяйства - помощником в Витебскую область», - процитировалаБелТА Лукашенко.

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Губернатору Витебской области, Александр Лукашенко сказал: “Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника. Но спокойной жизни вам не будет. Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло”. По словам Лукашенко, министра назначат помощником по Витебщине, “чтобы все-таки мы Витебскую область поставили на ноги. Он знает, что делать”.

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Кроме того, Александр Лукашенко поручил подобрать кандидатуру нового министра, вместо Брыло: “Определитесь по министру сельского хозяйства, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - прим. ред.). На следующей неделе чтобы была кандидатура. Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это”, - сказал он.

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