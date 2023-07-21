Лукашенко уволил министра сельского хозяйства - "Не в ссылку отправляю"
Александр Лукашенко провел 21 июля селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, в ходе которого решил снять с должности главу Минсельхозпрода Игоря Брыло, и назначить его помощником по Витебской области.
«Значит, с этой вот уборочной кампании министра сельского хозяйства - помощником в Витебскую область», - процитировалаБелТА Лукашенко.
Теперь официально: Лукашенко разрешил судить умерших
Губернатору Витебской области, Александр Лукашенко сказал: “Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника. Но спокойной жизни вам не будет. Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло”. По словам Лукашенко, министра назначат помощником по Витебщине, “чтобы все-таки мы Витебскую область поставили на ноги. Он знает, что делать”.
Лукашенко разрешил Совмину вводить «специальные ограничительные меры» против «недружественных стран». О чем речь?
Кроме того, Александр Лукашенко поручил подобрать кандидатуру нового министра, вместо Брыло: “Определитесь по министру сельского хозяйства, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - прим. ред.). На следующей неделе чтобы была кандидатура. Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это”, - сказал он.
Лукашенко посоветовал американцам, за кого голосовать на выборах