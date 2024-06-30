«Наиболее щадящий способ» - В «Белнефтехиме» объяснили, почему цены на бензин решили повышать на копейку в неделю

Опубликовано: 30.06.2024 10:23 , Обновлено: 30.06.2024

Заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина объяснила, почему цены на автомобильное топливо решили повышать поэтапно - по 1 копейке в неделю. По её словам, от идеи разово поднять цену сразу на 8 копеек отказались, чтобы "не доставлять неудобства покупателям".

В интервью изданию “Нефтехимия”, Гурина назвала выбранный концерном способ повышения цены на топливо “наиболее щадящим и предсказуемым по отношению к потребителям”.

По словам специалиста, большинство альтернативных механизмов повышения цены, привязаны к “ежеминутной конъюнктуре рынка”. Это, по её словам, “доставляет определенные неудобства покупателям топлива на АЗС”, поскольку “нарушает схему планирования расходов на покупку бензина”. В случае с поэтапным повышением примерно на 0,4% в неделю, по мнению представительницы “Белнефтехима”, возможные “негативные реакции” получилось минимизировать.

“Мы заранее объявили, что в ближайшие восемь недель топливо будет по чуть-чуть дорожать ровно на столько. Это своеобразный способ демпфирования изменения цен на внутреннем рынке. Мне кажется, потребители нас понимают”, - процитировал Гурину портал Office Life.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последний заявленный этап повышения цен на автомобильное топливо должен состояться 9 июля. В результате по итогам двух месяцев поэтапного повышения топливо на АЗС страны подорожает в общей сложности на 3,5%.

Глава «Белнефтехима» пообещал еще повысить цены на топливо в Беларуси. Какими будут в июле?

[info_b]Окончательные цены на топливо будут следующими:

• АИ-92-К5-Евро – 2,34руб., • АИ-95-К5-Евро – 2,45 руб., • АИ-98-К5-Евро – 2,66 руб., • ДТ-К5 – 2,44 руб.[/info_b]