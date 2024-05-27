В Беларуси ускорился рост зарплат. В ЕАБР объяснили, как отразится на ценах

Опубликовано: 27.05.2024 10:55 , Обновлено: 27.05.2024

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 27 мая, в своём еженедельном макрообзоре остановились на особенностях роста заработных плат белорусов в апреле. Экономические обозреватели отметили, что рост зарплат за месяц ускорился, и объяснили, как это может отразиться на ценах для потребителей.

Ссылаясь на предварительные данные Национального статистического комитета Беларуси, аналитики ЕАБР констатировали, что в реальном выражении зарплаты белорусов в апреле выросли на 15,3% относительно прошлогоднего показателя. В марте рост зарплат (относительно марта 2023 года) составлял лишь 12,8%.

При этом ускорение реальных зарплат, как отметили эксперты, в апреле происходило на фоне повышения темпов роста номинальных начисленных зарплат: в прошлом месяце этот показатель составлял 21,8%, тогда как в марте - всего 19,1% относительно прошлогоднего показателя.

При этом уровень инфляции, как сообщили в ЕАБР, в апреле сохранялся примерно на таком же уровне, что и месяцем ранее - плюс 5,6% относительно показателя 2023 года. Все эти факторы, по словам специалистов, “повышают проинфляционное давление”, то есть создают предпосылки для роста цен на потребительские товары.

Отметим при этом, что в апреле эксперты ЕАБР объяснили, почему в Беларуси замедлился рост цен на продукты и различные виды услуг и назвали один из основных факторов инфляционного давления в Беларуси на среднесрочном горизонте.

В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси замедлился рост цен на продукты

Ранее Telegraf.news сообщил, что номинальная средняя зарплата в апреле составила 2182,5 рубля (или $680,9 по курсу Нацбанка на 24 мая). Это на 21,4 рубля больше, чем в марте (2161,1 рубля, или $674,2). Больше всего белорусы традиционно заработали в Минске, однако любопытно, что этот показатель в городе снизился в сравнении с мартом.

Средняя зарплата в Минске упала в апреле. На сколько выросла в регионах?