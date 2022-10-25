BEROC спрогнозировал падение ВВП Беларуси на 4,5–5% к концу года

📊 Анализ

Опубликовано: 25.10.2022 15:24 , Обновлено: 18.01.2023

Аналитики исследовательского центра BEROC в своем свежем экспресс-анализе экономической активности Беларуси за октябрь спрогнозировали падение ВВП на 4,5-5% по итогам 2022 года. Это лучше, чем прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Экономисты BEROC отметили, что ВВП Беларуси за девять месяцев сократился на 4,7%. В сентябре он упал на 3,3% после 3,0% в августе.

«Динамика сезонно скорректированного ВВП в первый месяц осени оценивается около нулевой, что оставило объем выпуска примерно на уровнях второй половины 2017 г. С учетом складывающейся динамики выпуска реалистичным по итогам года представляется спад ВВП на 4,5–5%», — считают специалисты.

Они объяснили, что хоть в сентябре экономику поддержало сельское хозяйство, однако его роль в силу сезонных факторов в дальнейшем будет ослабевать.

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Кстати, прогноз у BEROC оптимистичнее, чем у Всемирного банка, который ожидает падения белорусской экономики на 6,2%. МВФ и вовсе предрек снижение экономической активности на 7% по итогам 2022 года.

Ранее экономисты BEROC сообщили, что белорусская экономика начала приспосабливаться к санкциям.

Белорусская экономика начала приспосабливаться к санкциям — BEROC

Напомним, по данным Белстата, по первой оценке валового внутреннего продукта объем ВВП составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом он упал на 4,7%.

Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%

В свою очередь в ЕАБР сообщили, что падение ВВП Беларуси от месяца к месяцу ускорилось. Так, производство валового продукта в сентябре сократился на 3,3%, в то время как в августе падение было на 3%. И объяснили, почему.

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