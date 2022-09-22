Белорусская экономика начала приспосабливаться к санкциям — BEROC

📊 Анализ

Опубликовано: 22.09.2022 10:53 , Обновлено: 22.09.2022

Эксперты исследовательского центра BEROC опубликовали экспресс-анализ экономической активности и инфляции в Беларуси. Там они отметили, что в августе спад экономики замедлился, несмотря на инфляцию, что говорит о постепенном приспосабливании к санкциям.

Специалистыподчеркнули, что ВВП Беларуси за восемь месяцев сократился на 4,9%. По итогам августа темп снижения ВВП замедлился до 3% с более чем 10% в июле.

«Уменьшение масштаба спада главным образом объясняется наверстыванием темпов уборочной кампании при возросшей урожайности зерна: добавленная стоимость сельского хозяйства выросла примерно на 26% в августе, компенсировав почти 20% провал в июле», — отметили аналитики.

Они подчеркнули, что даже с учетом смещения уборочной, оценки сокращения ВВП составят примерно 7,6% в июле и 5,7% в августе.

«В целом такая динамика указывает на постепенное приспосабливание белорусской экономики к функционированию в условиях строгих санкций», — считают в BEROC.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, что спад экономики может оказаться в пределах 5%, если восстановление экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений продолжится, перестройка производственно-логистических цепочек активизируется, а ценовая конкурентоспособность белорусский предприятий существенно не ухудшится.

«Риском видится углубление вторичных негативных эффектов на внутренний спрос, которое может привести к затяжной рецессии», — добавили они.

Ранее Телеграф писал, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) в экономическом обзоре за сентябрь спрогнозировали, что ВВП Беларуси сократится на 5-6%, что лучше майской оценки в 6,5%.

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