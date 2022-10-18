Белорусская экономика отскочила от дна. Эксперты заявили о «восстановительном росте»

📊 Анализ

Опубликовано: 18.10.2022 12:41 , Обновлено: 18.10.2022

Эксперты проанализировали данные Белстата и заявления чиновников о состоянии экономики в Беларуси и заявили, что в некоторых отраслях начался «восстановительный рост». А что по-прежнему тянет ВВП вниз?

«Отскок со дня кризиса»

Аналитики Banki24, исходя из данных Белстата, заявили, что «белорусская экономика показала отскок со дна кризиса». Они отметили, что ВВП за 3 квартал упал к 2021 году приблизительно на 5,5%. Что намного лучше итогов 2 квартала, когда реальный ВВП сократился к прошлому году на 7,8%.

«Судя по всему, нижняя точка падения ВВП была достигнута летом, после чего начался восстановительный рост в некоторых отраслях», — считают эксперты.

По их словам, снижение ВВП может ограничиться 4%, если такие темпы восстановления сохранятся.

Лучше всего на динамику реального ВВП в сентябре повлияло сельское хозяйство. Рост добавленной стоимости в агросекторе за месяц (сентябрь к сентябрю) составил приблизительно 12% и был связан с увеличением валового сбора основных сельхозкультур.

«В результате сельское хозяйство обеспечило прибавку к ВВП сентября на уровне 1,8 п.п. Если исключить фактор сельского хозяйства, то падение ВВП в сентябре-2022 сложилось около 5,1%. Впрочем, это все равно лучше результатов 2 квартала», — подметили в Banki24.

«Эффект нового урожая начнет сходить на нет»

В свою очередь эксперты проекта «Нашы грошы» подчеркнули, что хотя результаты начала осени ситуацию в экономике немного улучшили, по отраслям «картина выглядит очень неоднозначно». Ведь, по их мнению, скоро «эффект нового урожая начнет сходить на нет».

Помимо этого, «один из последних драйверов роста» экономики Беларуси, IT-сфера, за январь-сентябрь «почти растеряла рост» — +2,6%. Специалисты отметили, что в отрасли уже давно происходит снижение, которое по итогам года «может перевести сферу из разряда драйверов в число проблемных отраслей».

Заметнее всего вниз ВВП тянут транспорт, строительство и торговля.

Так, за январь-сентябрь в сфере транспорта произошло снижение на 16,5%. На это «крайне болезненно» повлияли санкции и логистические проблемы», — обратили внимание аналитики.

В строительной сфере также по итогам 9 месяцев сохраняется спад — -12,2%. А сфера торговли и ремонта автотранспорта упала уже более чем на 10%.

При всем при этом немного замедлилось отставание выпуска за девять месяцев в обрабатывающей промышленности: -7,3% по итогу сентября против -7,9% в конце лета.

«По всей видимости, часть товарных потоков все же получилось перенаправить в Россию или на иные рынки. Однако о восстановлении в обрабатывающей промышленности говорить не приходится. В то же время, горнодобывающая промышленность находится в зоне роста по итогам января-сентября (+2,5%). Однако доля последней в ВВП очень мала и составляет менее одного процента», — добавили эксперты.

Падение ВВП в сентябре замедлилось до минус 4,7%

Как писал Телеграф, в Национальном статистическом комитете сообщили, что по первой оценке валового внутреннего продукта объем ВВП составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом он упал на 4,7%.

По данным Белстата, в августе ВВП страны упал на 4,9%. Таким образом, падение экономики Беларуси замедлилось на 0,2%.

Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%

Какая реальная зарплата будет у белорусов к концу 2022 года?

Кстати, заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

В Минэкономики сказали, какая реальная зарплата будет у белорусов к концу 2022 года