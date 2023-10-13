БелЖД объявила о сокращении количества поездов в 2024 году. Что изменится?

Опубликовано: 13.10.2023 21:56 , Обновлено: 13.10.2023

В Белорусской железной дороге (БелЖД) 13 октября сообщили, что запланировали переход на новый график поездов с 10 декабря 2023 года. Таким образом в этот день с 00:00 станет ходить меньше составов, чем раньше.

Всего в графике движения поездов БелЖД на 2023/2024 г. предусмотрено курсирование 383 пар пассажирских поездов (туда и обратно). Однако в графике на период 2022/2023 было предусмотрено 389 пар. Таким образом, в следующем году в Беларуси будет курсировать на 6 пар поездов меньше (спойлер, 5 их них - региональные эконом-классы).

В БелЖД объяснили, что новый график придумали на основании “мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков”, а ещё учли требования госстандартов по соцобслуживанию населения.

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Не только в Мурманск. Куда будут ездить за рубеж?

Что касается зарубежных маршрутов, то в БелЖД заверили, что продолжат пускать поезда в Россию. Например, в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Анапу, а ещё в Мурманск и Архангельск (через Москву и Ярославль).

А летом даже увеличат количество, но только в города на берегу Черного и Балтийского морей. Также в БелЖД пообещали, что сократят зачем-то время в пути поезда №66/65 по маршруту “Минск–Мурманск” на целых 1 час 40 минут.

Но на этом все. Ни в Польшу, ни в Литву, а также про европейские столицы в сообщении БелЖД ни слова.

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Что с маршрутами между регионами Беларуси?

“В сообщении между Минском и областными центрами, а также крупными городами республики будут курсировать более 30 пар поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса”, - пообещали в БелЖД.

“Во внутриреспубликанском сообщении при формировании графика движения поездов особое внимание было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов Республики Беларусь”, - похвалились в БелЖД, добавив, что по выходным будут пускать дополнительные составы по наиболее популярным и востребованным маршрутам.

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“Так, с декабря 2023 года по маршруту Витебск – Минск – Витебск будет назначен новый поезд межрегиональных линий с периодичностью курсирования по пятницам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни”, - похвалились в БелЖД.

А вот маршрут поезда №635 Минск–Пинск вообще будет ходить до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново (станция Янов-Полесский), Дрогичин, Кобрин и Жабинка. Почему он все равно будет называться “Минск-Пинск”, в госкомпании не объяснили.

Что с эконом-классом: “дизелями” и “электричками”?

В БелЖД сообщили, что график движения поездов региональных линий эконом-класса и городских линий предусматривает курсирование 254 пар поездов региональных линий эконом-класса и 36 пар поездов городских линий. Для сравнения, в предыдущий период по Беларуси ходили 259 пар региональных поездов. Таким образом, их станет меньше на 5 шт.

В БелЖД объяснили сокращение “мониторингом спроса”, а ещё “результатом проведенной совместной работы” с местными чиновниками, которая заключалась в “оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок”.

Т.е в БелЖД пообещали, что местные исполкомы компенсируют сокращение “электричек” и “дизелей” запуском новых маршрутов автобусов.

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