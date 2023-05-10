Польша отменила запрет на пассажирские поезда из Беларуси. Когда пойдут первые?

Опубликовано: 10.05.2023 15:05 , Обновлено: 10.05.2023

Польские СМИ сообщили, что в конце апреля прекратило действие постановление правительства Польши, запрещающее пассажирское сообщение по железной дороге между Польшей и Беларусью. Кабинет министров Польши не стал его продлять.

Несмотря на такие изменения в законодательстве, поезда из Польши в Брест или Гродно ходить в ближайшее время все равно не будут.

Варшава заявила, что планов у польской стороны, связанных с возможным восстановлением железнодорожного пассажирского сообщения, пока нет. «Вместе с ПКП Интерсити мы не планируем запускать стыковки с Беларусью по текущему годовому расписанию, которое действует до 9 декабря этого года», — заявил представитель МИД Шимон Гуптыш. Таким образом самое ранее, когда пойдут поезда - не раньше зимы, а то и 2024 год.

На самом деле, не только коронавирус или война в Украине послужили приостановке железнодорожного сообщения для пассажиров. За последние пятнадцать лет количество поездов через границу постепенно уменьшалось. За несколько лет до приостановки сообщения в начале пандемии коронавируса из расписания исчез ночной поезд Варшава-Минск, а также был временно закрыт переход Кузница-Белостоцка-Гродно, по которому шли другие поезда в Гродно.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Польши продлили запрет на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларусь всего лишь на месяц — до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры страны. Пустят ли поезда в Беларусь в мае?

Польша пустит пассажирские поезда в Беларусь в мае? Что говорят в Варшаве