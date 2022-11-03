В БелЖД раскрыли секрет фирменного блюда на поезде "Беларусь". Осторожно, там много лука
Пресс-служба белорусской железной дороги показала видео с приготовлением фирменного блюда в вагоне-ресторане фирменного поезда "Беларусь".
Судя по видео, лука в нем чуть меньше, чем основного ингредиента - картофеля. Естественно, там готовят драники. Кто боится изжоги, осторожнее.
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Фирменный поезд “Беларусь” - старейший именной поезд Белорусской железной дороги. Был запущен ещё в 1962 году и с тех пор каждую ночь покрывает 750-километровое расстояние между минском и Москвой. В 2012 году поезд отметил 50-летний юбилей, перевезя за полвека более 10 миллионов пассажиров.
В состав поезда включен вагон-ресторан, где для пассажиров готовятся «фирменные» блюда. По просьбе пассажира официант доставляет их в купе.
Раньше во время отправления и прибытия поезда в Минске на центральном вокзале звучал марш «Прощание славянки», но теперь там звучит песня «Белоруссия» в исполнении ВИА «Песняры».
А как сделать драники хрустящими?
Кстати, если вы хотите идеальные картофельные драники, хрустящие снаружи и мягкие внутри, достаточно добавить всего одну чайную ложку этого продукта. Он наверняка есть у вас дома.