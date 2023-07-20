До 1850 рублей – В милиции рассказали, за что белорусам грозит штраф на железной дороге

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Опубликовано: 20.07.2023 10:38 , Обновлено: 20.07.2023

Нарушение некоторых правил на железнодорожном транспорте может представлять опасность не только для здоровья и жизни, но и для кошелька белорусов. Участковый инспектор Ошмянского РОВД Игорь Кирдик рассказал, как могут наказать любителей опасных селфи на фоне прибывающего поезда и за что можно получить штраф до 1850 рублей.

“Железная дорога – зона повышенной опасности”, - заявил участковый в интервью “Ошмянскому вестнику”. По его словам, чаще всего инциденты на железнодорожных путях, в результате которых люди получают серьёзные травмы, происходят из-за несоблюдения элементарных мер личной безопасности, причём это касается как взрослых, так и детей.

За последние три года, согласно официальной статистике, на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги травмы получили 18 детей, причём половина случаев закончились летальным исходом. Разговоры по мобильному телефону, попытки сделать эффектные, но опасные селфи, использование наушников при переходе через пути, игнорирование звуковой и световой сигнализации - всё это может стать причиной гибели на железнодорожных путях.

Но даже если трагедии удастся избежать, за необдуманные поступки на железной дороге белорусов могут привлечь к административной ответственности. В статье 18.2. Кодекса об административных правонарушениях прописаны четыре случая, в которых белорусам грозит штраф за нарушение правил, “обеспечивающих безопасность движения” на железнодорожном транспорте (они также распространяются на городской электрический транспорт, то есть трамваи):

За подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского электрического транспорта белорусов могут оштрафовать на 2 - 10 базовых величин ( 74 - 370 рублей сегодня). Самые большие штрафы - в 20 - 50 базовых величин ( 740 - 1850 рублей ) - грозят белорусам за повреждение железнодорожного или трамвайного путей, а также защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений, иных путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи. За нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные пути, а также за выпас скота вблизи железнодорожных путей нарушителям придётся заплатить от 1 до 10 базовых величин ( 37 - 370 рублей ). Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, грозит белорусам штрафом в размере до 2 базовых величин ( 74 рубля ).

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