На 16 месяцев. БелЖД поменяла станцию отправления некоторых электричек в Минске

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Опубликовано: 13.07.2023 13:05 , Обновлено: 13.07.2023

В пресс-службе белорусской железной дороги сообщили, что с 17 июля некоторые поезда региональных линий не будут прибывать и отправляться со станции «Институт Культуры».

Связано это с ремонтом путепровода в Минске, проходящего над жд-путями между улицами Московской и Чкалова. Из-за этого временно поменяется маршрут движения ряда поездов.

Изменения затронут поезда экономкласса, курсирующие на участке Минск-Осиповичи и Минск-Орша.

Так, поезда №6911, 6917 Осиповичи - Институт Культуры, №6912 Институт Культуры - Осиповичи, №6009, 6013, 6021 Орша - Институт Культуры, №6024 Институт Культуры - Орша, №6019, 6027 Борисов - Институт Культуры, №6018 Институт Культуры - Крупки, №6024, 6028, 6030 Институт Культуры - Борисов будут прибывать и отправляться со станции Минск-Пассажирский с изменениями в расписании.

Кроме того, с 18 июля коснется это и электричек №6001 Борисов - Институт Культуры, №6008 Институт Культуры - Орша, №6010 Институт Культуры - Борисов.

В коммунальном предприятии “Гордорстрой” сообщили, что ремонтные работы продлятся около 16 месяцев.

Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, в приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.

Напомним, ранее Телеграф написал о том, на сколько подорожали билеты на поезда в Беларуси:

На сколько подорожают билеты на поезда в Беларуси с 5 июля? В МАРТ озвучили новые тарифы