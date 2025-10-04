Белорусы попросили меньше рекламы азартных игр. А что сказали про социальную?
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) отчитались, что проводили опрос белорусов по поводу рекламы в стране.
В министерстве сообщили, что в рамках проекта «Народный контроль» белорусы дали свои рекомендации по размещаемой рекламе в Минске и областных центрах.
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“Самыми активными в опросе стали жители г. Минска, Гомельской и Минской областей”, - утверждают в МАРТ.
По данным министерства, основные жалобы жителей Беларуси были на тему рекламы алкоголя, азартных игр, пива, лекарств и БАДов.
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В МАРТ заявили, что получили жалобы на ослепление слишком яркой рекламой в Минске, а также на “ненадлежащие” сюжеты некоторой рекламы на транспорте (неэстетичная реклама, реклама на иностранном языке без перевода на русский или белорусский язык и др.). При этом в министерстве не привели примеры и не рассказали, какими критериями руководствовались.
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В итоге там свели оценки белорусов в такой список рекомендаций:
- активнее использовать в рекламе оба государственных языка;
- сократить продолжительность размещения одной и той же социальной рекламы;
- освещать в социальной рекламе темы о кибербезопасности, талантливой молодежи и уважением пожилых людей.
В МАРТ заверили, что направили этот список в Мингорисполком и администрации областных центров. А также пообещали учесть мнения при изменениях в законах.
Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о старте опроса белорусов, в котором попросило ответить, дешевле ли белорусские товары за границей, чем в самой Беларуси.