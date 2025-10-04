Белорусы попросили меньше рекламы азартных игр. А что сказали про социальную?

Опубликовано: 04.10.2025 11:22 , Обновлено: 04.10.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) отчитались, что проводили опрос белорусов по поводу рекламы в стране.

В министерстве сообщили, что в рамках проекта «Народный контроль» белорусы дали свои рекомендации по размещаемой рекламе в Минске и областных центрах.

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“Самыми активными в опросе стали жители г. Минска, Гомельской и Минской областей”, - утверждают в МАРТ.

По данным министерства, основные жалобы жителей Беларуси были на тему рекламы алкоголя, азартных игр, пива, лекарств и БАДов.

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В МАРТ заявили, что получили жалобы на ослепление слишком яркой рекламой в Минске, а также на “ненадлежащие” сюжеты некоторой рекламы на транспорте (неэстетичная реклама, реклама на иностранном языке без перевода на русский или белорусский язык и др.). При этом в министерстве не привели примеры и не рассказали, какими критериями руководствовались.

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В итоге там свели оценки белорусов в такой список рекомендаций:

активнее использовать в рекламе оба государственных языка;

сократить продолжительность размещения одной и той же социальной рекламы;

освещать в социальной рекламе темы о кибербезопасности, талантливой молодежи и уважением пожилых людей.

В МАРТ заверили, что направили этот список в Мингорисполком и администрации областных центров. А также пообещали учесть мнения при изменениях в законах.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о старте опроса белорусов, в котором попросило ответить, дешевле ли белорусские товары за границей, чем в самой Беларуси.

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