МАРТ запустил большой опрос о рекламе. На что могут пожаловаться белорусы?

Опубликовано: 05.09.2025 14:14 , Обновлено: 05.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило онлайн-опрос для белорусов, посвящённый состоянию рекламы в стране. Ведомство предложило всем желающим высказать своё мнение и пожаловаться на конкретные примеры неудачных или раздражающих вывесок и объявлений.

Анкета, которую можно заполнить до 19 сентября, предложила указать точный адрес размещения рекламы, которая вызывает вопросы. Среди возможных причин для жалобы — безвкусное оформление, грамматические ошибки, неэстетичный вид (например, облезлая краска) или плохое техническое состояние конструкции.

Отдельно регулятор поинтересовался, какая социальная реклама, по мнению белорусов, транслируется слишком часто. В качестве примеров предложены темы азартных игр, алкоголя, лекарств и БАДов.

Также можно указать свой вариант, который вызывает наибольшее раздражение.

Пресс-служба МАРТ сообщила, что опрос является частью проекта «Народный контроль». Изначально инициатива подразумевала сбор отзывов белорусов о торговых сетях.

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По результатам исследования профильное ведомство назвало области с «лучшими» и «худшими» магазинами, по мнению покупателей.

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