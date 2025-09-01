"Боги маркетинга" - Реклама похоронного агенства в белорусской провинции покорила соцсети

🎥 Видео

Опубликовано: 01.09.2025 15:48 , Обновлено: 01.09.2025

Рекламный ролик похоронного агенства из поселка Дружный, что в Минской области в Пуховичском районе, набрал за три дня 300 тыс просмотров и тысячи лайков. Все благодаря необычной подаче своих услуг.

В ролике виден микроавтобус черного цвета, который подъезжает к церкви. И все бы ничего, но в это время на фоне играет веселенькая музыка со словами: “Едет черная машина, а в машине пассажир. Кто в машине черной едет, ты попробуй подскажи”.

Как ни странно, видео собрало почти 5000 лаков. А в комментариях не встретить негативных отзывов.

“Дайте сммщику премию”, - именно такой комментарий набрал более 1000 лайков.

“Вы боги маркетинга”, - написала ещё один зритель.

“Короче, ребят, хоронить меня будете точно вы. Песенку оставляем”, - написал, надеемся не в самом скором будущем, потенциальный клиент.

Кстати, нестандартную рекламу и ролики в белорусском сегменте TikTok любят. Особенно отличается такими пресс-служба МЧС, за что часто получает тысячи лайков и восторженные комментарии.

Ранее Telegraf.news писал, что SMM-щики белорусского МЧС опубликовали в официальном TikTok-аккаунте ведомства очередной вирусный ролик, который покорил соцсети. Его героем стал спасатель из Жодино, который “повторил легендарный трюк Жан Клод Ван Дама”.

Ролик МЧС, как спасатель из Жодино «повторил легендарный трюк Ван Дама», покорил TikTok