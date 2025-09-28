МАРТ запустил опрос белорусов на тему цен - "Нормально ли?"

Опубликовано: 28.09.2025 10:28 , Обновлено: 28.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о старте опроса белорусов, в котором попросило ответить, дешевле ли белорусские товары за границей, чем в самой Беларуси.

Среди вопросов есть стандартный и всем близкий: “Как в целом изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары, услуги в 2025 году?”. Варианты ответа на него: от “немного снизились” до “выросли значительно”. Также можно поставить галочку напротив “Затрудняюсь ответить”.

А вот следующий вопрос “Покупаете ли Вы белорусские товары за рубежом?” Предполагает все три варианта, но ответить на него смогут не все.

Да, некоторые товары там дешевле, чем в Беларуси,

Нет, в Беларуси выгоднее покупать.

Или в свободной форме в строке “Другое” написать свой вариант.

Тех, кто ответил, что за рубежом белорусские товары дешевле, попросили рассказать какие.

В ведомстве пояснили, что запустили онлайн-анкету для “изучения общественного мнения потребителей”. Планирует ли МАРТ поделиться с белорусами своей наверняка более точной статистикой о ценах на белорусские товары за рубежом, в министерстве не сообщили.

Также белорусов спросили “Нормально ли, если отечественный товар будет продаваться дешевле за рубежом, чем на внутреннем рынке страны?”. Ответить можно как выбрав готовый вариант, так и предложить свой.

[inf]Пройти опрос можно на платформе Google Docs по этой [link href=“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwuNU30feAlcNA2ay3AWvGVveC7CNJwffs0EbuGE4OVUOmGg/viewform?pli=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.

Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»