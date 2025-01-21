Белорусским блогерам рекомендовали придерживаться единых правил при размещении рекламы. Накажут за нарушение?

Опубликовано: 21.01.2025 09:34 , Обновлено: 21.01.2025

Межгосударственный совет по антимонопольной политике (МСАП) СНГ утвердил Общие принципы добросовестных практик для блогеров, касающиеся размещения рекламы. Как сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли на своём сайте, документ приняли 8 ноября 2024 года по итогам 24-го заседания Координационного совета по рекламе МСАП СНГ. Журналист Telegraf.news подробно изучил документ.

Необходимость в разработке таких принципов возникла из-за фрагментарного характера регулирования деятельности блогеров и инфлюенсеров в странах СНГ. Законодательство, в основном, затрагивает лишь самые общие правила поведения и размещения рекламы в этой сфере.

Подготовленный документ носит рекомендательный характер и предназначен для блогеров, которые хотят добровольно соблюдать унифицированные правила при размещении рекламы в интернете. При этом отмечается, что данные принципы не препятствуют принятию или применению других подобных актов саморегулирования в странах СНГ.

Основными целями Общих принципов авторы документа назвали формирование у блогеров практик, основанных на добросовестности при заключении и исполнении договоров, а также соблюдение всеми участниками рынка этических правил, законности и добросовестного подхода к распространяемой информации.

Согласно документу, блогер — это лицо, регулярно размещающее в своём блоге (канале, аккаунте, странице в соцсети, на сайте) обновляемый контент. Под контентом понимается информация в текстовом, графическом, аудио-, видео- или ином формате, созданная как самим блогером, так и третьими лицами.

Среди основных принципов:

Идентификация : Блогер должен соблюдать требования законодательства по идентификации рекламы и чётко указывать на рекламный характер информации. Рекомендуется также указывать данные рекламодателя и наличие иных связей, которые могут повлиять на объективность.

: Блогер должен соблюдать требования законодательства по идентификации рекламы и чётко указывать на рекламный характер информации. Рекомендуется также указывать данные рекламодателя и наличие иных связей, которые могут повлиять на объективность. Уважение к честной и добросовестной коммуникации : Реклама должна быть добросовестной, достоверной и этичной, соответствовать принципам честной конкуренции. Не допускается неавторизованное копирование или имитация рекламы других блогеров, а также некорректные сравнения с конкурентами.

: Реклама должна быть добросовестной, достоверной и этичной, соответствовать принципам честной конкуренции. Не допускается неавторизованное копирование или имитация рекламы других блогеров, а также некорректные сравнения с конкурентами. Соблюдение общественных норм : Не стоит использовать нецензурную лексику, оскорбительные образы, обращаться к суевериям. Реклама должна учитывать социальные, культурные, религиозные и другие особенности целевой аудитории.

: Не стоит использовать нецензурную лексику, оскорбительные образы, обращаться к суевериям. Реклама должна учитывать социальные, культурные, религиозные и другие особенности целевой аудитории. Социальная ответственность : Рекламный контент должен разрабатываться с учётом принципов социальной ответственности, не оправдывать насилие, нарушение закона и дискриминацию.

В документе также содержатся рекомендации по рекламе для детей, продвижению лекарств и финансовых услуг, а также по ценообразованию и достоверности информации.

[info_b]Полный текст Общих принципов добросовестных практик при размещении рекламы блогерами в государствах-участниках СНГ можно изучить по ссылке.[/info_b]

Этот документ не является законом, поэтому за нарушения, не предусмотренные другими нормативными актами, ответственность не наступит. Этот свод рекомендаций представляет собой акт саморегулирования и носит исключительно рекомендательный характер для блогеров, работающих в странах СНГ.

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